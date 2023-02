»Wir stören die Ruhe an der Heimatfront«

mufkinnphotos/aal.photo/imago Demonstration gegen Teuerungen und für die Besteuerung der Superreichen in München (November 2022)

Die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend ist Teil des Bündnisses, das gegen die sogenannte Sicherheitskonferenz Ende dieser Woche in München mobilisiert. Worum handelt es sich bei dieser Veranstaltung?

Die »Sicherheitskonferenz« ist in erster Linie eine Propagandaveranstaltung; es ist eine Kriegskonferenz, bei der der NATO-Block Geschlossenheit gegenüber den Konkurrenten China und Russland demonstriert. Sie steht für eine Politik, die mit allen Mitteln die weltweite Vorherrschaft des westlichen Imperialismus zu sichern sucht. Nicht unterschätzt werden sollte, dass solche Veranstaltungen für diskrete Hintergrundgespräche genutzt werden, bei denen Akteure aus Industrie, Politik und der Ideologieproduktion sich vernetzen und bei denen beispielsweise auch Rüstungsdeals eingetütet werden.

Hauptthema der »Siko« wird die Ukraine werden. In welcher Rolle sehen Sie die NATO-Kriegsallianz?

Der Ukraine-Krieg, der bereits 2014 begonnen hat, wäre ohne die beispiellose Aufrüstung der ukrainischen Streitkräfte nicht möglich gewesen. Die NATO unterstützt dabei gezielt ein Regime, das faschistische Kräfte nicht nur duldet, sondern aktiv in die Sicherung der eigenen Macht einbezieht. Neben den USA und Großbritannien ist Deutschland einer der Staaten, die diesen Krieg am stärksten unterstützen und mitfinanzieren. Unter Scholz, Baerbock und Co. ist Deutschland längst zur Kriegspartei geworden – mit der Lieferung von »Leopard 2«-Panzern als jüngster Eskalationsspitze.

Die Reaktion der deutschen Politik zeigt sich in der sogenannten Zeitenwende mit einem 100 Milliarden Euro schweren Sonderetat für die Bundeswehr. Was heißt das für Sie als Arbeiterjugend?

Es ist nicht zu erwarten, dass die Rüstungsausgaben wieder sinken, sobald die 100 Milliarden aufgebraucht sind. Dieses Geld fehlt für Bildung, Soziales und Gesundheit. Zudem wird Pazifismus – ganz zu schweigen vom Antimilitarismus – aus der öffentlichen Diskussion und dem Kulturbetrieb gedrängt. Junge Menschen wachsen umgeben von bellizistischer Massenkultur auf, während unsere Löhne sinken, die Ausbildungsqualität schlecht und unsere Schulen marode sind. Die Bundeswehr wirbt noch aggressiver an Schulen, Berufsschulen und Universitäten für den Dienst an der Waffe. Die Heimatfront soll ideologisch geschlossen werden.

Was kann man dagegen tun?

Jede Form von Widerstand ist besser, als nichts zu machen. Für die Herrschenden ist es wichtig, die Bevölkerung einzubinden, um diesen Krieg auf allen Ebenen führen zu können. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Ruhe an der Heimatfront zu stören. Das tun wir zum Beispiel, indem wir aktiv werden gegen die Bundeswehr und darüber aufklären, dass sie eben kein »normaler« Arbeitgeber ist. Gerade jetzt kommt es darauf an, dass wir konsequent für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen. Besonders wichtig wird das bei den Tarifrunden des öffentlichen Dienstes, der Bahn und der Post.

Mit wem gemeinsam will die SDAJ diesen Kampf führen?

Wir sind Teil der Friedensbewegung und beteiligen uns an den Ostermärschen oder den Demonstrationen zum Antikriegstag. Kurz nach der Eskalation des Ukraine-Kriegs im vergangenen Jahr haben wir eine Anti-Kriegs-Jugendkonferenz gemeinsam mit Bündnispartnern durchgeführt. Um Widerstand zu entwickeln, brauchen wir eine geschlossene, schlagkräftige Friedensbewegung. Wir erleben allerdings, dass sich die Linke und die Friedensbewegung an der Ukraine-Frage stark spalten. Unsere Position richtet sich gegen den Hauptfeind im eigenen Land.

Gibt es auch internationalen Austausch mit Blick auf NATO und Co.?

Wir stehen mit unseren Schwesterorganisationen im regelmäßigen Austausch über unsere Einschätzung des Krieges und unsere Aufgaben. Wir üben konkrete Solidarität mit den von Repression betroffenen Kommunisten in der Ukraine. So beteiligen wir uns an der Kampagne, die Freiheit für die inhaftierten Brüder Michailo und Olexander Kononowitsch von der verbotenen Leninistischen Jugendunion fordert.