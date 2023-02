»Solche Beispiele sollten Schule machen«

Ying Tang/NurPhoto/imago

Im Mai findet die mittlerweile fünfte »Konferenz gewerkschaftliche Erneuerung« der Rosa-Luxemburg-Stiftung statt. In Bochum soll darüber diskutiert werden, wie künftige Arbeitskämpfe erfolgreich geführt werden können. Wie würden Sie den aktuellen Zustand deutscher Gewerkschaften beschreiben?

Aktuell ist einiges in Bewegung. Die zweistelligen Lohnforderungen bei der Post, im öffentlichen Dienst und bei der Bahn entsprechen der Stimmung in den Betrieben, und es gab bereits beachtliche Warnstreiks. Über einen regulären Streik entscheiden die Beschäftigten bei der Post in einer Urabstimmung. Diese stärkere Konfliktorientierung ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern geht auf Diskussionen in den Gewerkschaften zurück, den Arbeitgebern nur mit einer offensiveren, beteiligungsorientierten Strategie etwas entgegensetzen zu können.

Welche Schwerpunkte gibt es auf der Konferenz?

Wir beschäftigten uns damit, wie gewerkschaftlicher Machtaufbau und gewerkschaftliche Erneuerung in verschiedenen Bereichen aussehen können. Referentinnen und Referenten aus Betrieben und Gewerkschaften berichten beispielsweise über den langen Streik für Entlastung in den Krankenhäusern in NRW, die Kampagne für einen Tarifvertrag bei dem Kurierdienst Lieferando oder die Arbeitskämpfe gegen Betriebsschließungen in der Metall- und Elektroindustrie. Wir haben auch den Zukunftstarifvertrag beim Autozulieferer Musashi im Programm, mit dem die Beschäftigten Standortschließungen verhindert und das Unternehmen verpflichtet haben, mit Belegschaft und IG Metall über ein Zukunftsmodell für den Übergang vom Verbrenner- zu Elektromotoren zu verhandeln.

Im Programm wird darauf hingewiesen, dass »hohe Preissteigerungen, wirtschaftliche Krisen und die drohende Klimakatastrophe« die Lage verschärfen. Braucht es politischere Streiks, um den Herausforderungen gerecht zu werden?

Ja, das ist generell notwendig. Besonders deutlich wird das bei großen gesellschaftlichen Fragen, wie dem Umbau der Automobilindustrie und der Verkehrswende. Im Jahr 2020 gab es eine strategische Zusammenarbeit von Verdi und Fridays for Future in der Tarifrunde Nahverkehr, die 2024 fortgesetzt wird. Dieses Bündnis für gute Entlohnung und einen Ausbau des klimafreundlichen öffentlichen Verkehrs ist ein Beispiel für eine Politisierung von Tarifauseinandersetzungen, das Schule machen sollte.

Welche Aufgabe kommt Gewerkschaften zu in Zeiten, in denen die Bundesregierung eine beispiellose Aufrüstung angekündigt hat und Panzer in ein Kriegsgebiet liefert?

Wie einige andere Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter habe auch ich den Appell »Nein zum Krieg« gegen das Aufrüstungspaket der Bundesregierung unterzeichnet. Das hätte ich mir auch vom DGB erhofft. Angesichts des Ukraine-Krieges erlebe ich in Gewerkschaftsveranstaltungen oft große Hilflosigkeit. Es wäre wünschenswert, wenn dort mehr über das Thema diskutiert würde.

Wie können Arbeiterinnen und Arbeiter über Ländergrenzen hinweg organisiert werden, um der Losung »internationale Solidarität« wieder Gewicht zu verleihen?

Das ist nicht einfach, wäre aber in vielen Branchen sehr hilfreich. Ein Weltkonzern wie Amazon kann nur länderübergreifend angegangen werden. Wenn beispielsweise in Deutschland Verteilzentren bestreikt werden, wird die Arbeit kurzfristig an polnische Standorte delegiert. Eine europäische Vernetzung der Beschäftigten gibt es bereits seit 2015. In Genf fand im Januar ein erstes weltweites Treffen der »Amazon Workers International« statt.

Auf der Konferenz soll es auch um »innovative Ansätze gewerkschaftlicher Praxis« gehen. Welche gibt es?

Die verschiedenen Organizing-Ansätze haben einen wichtigen Platz, aber etwa auch aktivierende Befragungen, Strukturtests und neue Beteiligungsformen. Ein Kollege von der Berliner Stadtreinigung wird von den Arbeitsstreiks im öffentlichen Dienst berichten, einem Instrument zur Streikvorbereitung durch Freistellung betrieblich Aktiver von der Arbeit. Das ist gut für die Mobilisierung – aber vor allem ist es zutiefst demokratisch, weil so viel mehr Menschen aktiv die Tarifbewegung aufbauen und gestalten können.