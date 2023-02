DFL gibt grünes Licht für Investorenpläne

Friso Gentsch/dpa 50+1 mag erhalten bleiben, das große Geld soll trotzdem fließen

München. Die Spitze der Deutschen Fußball-Liga (DFL) hat grünes Licht für einen möglichen Einstieg von Finanzinvestoren in der Bundesliga gegeben. Präsidium und Aufsichtsrat der DFL votierten am Donnerstag einstimmig für den Vorschlag, einen Bieterprozess für eine Minderheitsbeteiligung an den Medienrechten für die 1. und 2. Bundesliga zu starten. Parallel dazu wollen die beiden DFL-Interimschefs Axel Hellmann und Oliver Leki bei den 36 Klubs für das Konzept werben, wie die Organisation in Frankfurt mitteilte. Diese hatten einen ersten Anlauf vor zwei Jahren torpediert. Doch die DFL-Führung hält »Investitionen in nachhaltiges Wachstum zur Weiterentwicklung von Liga und Clubs« weiter für nötig, nachdem diese an der »50+1«-Regel festhalten wollen, die eine Übernahme von Klubs durch Investoren verbietet.

Nach einem Bericht von Bild hatte eine vierköpfige Arbeitsgruppe unter Führung von Hellmann und Leki vorgeschlagen, einen Anteil von 15 Prozent an einer neuen Tochtergesellschaft zu verkaufen, in der die in- und ausländischen Medienrechte der DFL gebündelt werden sollen. Bei einer erhofften Bewertung von rund 18 Milliarden Euro könnte das mehr als 2,5 Milliarden Euro einbringen. Dem Bericht zufolge sollen die Verträge auf 25 bis 30 Jahre angelegt sein. (Reuters/jW)