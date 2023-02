US-Komponist Burt Bacharach tot

Los Angeles. Der US-Komponist Burt Bacharach ist tot. Er starb, wie sein Presseagent gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte, am Mittwoch 94jährig im Kreis seiner Familie an seinem Wohnort Los Angeles. Bacharach wurde am 12. Mai 1928 in Kansas City geboren und wuchs in New York City auf, wo er seit Ende der 1950er mit seinem kongenialen Texter Hal David erste Erfolge hatte. Die beiden komponierten gemeinsam, es entstanden Meilensteine des Pop wie »Walk On By«(1964) oder »Say a Little ­Prayer« (1967). Bacharach komponierte Scores und Titelsongs für zahlreiche Filme, darunter »Butch Cassidy and the Sundance Kid«, mit dem er 1969 gleich zwei Oscars gewann. (jW)