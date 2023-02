Jede dritte Schule weltweit ohne Trinkwasser

PantherMedia / Anke Leifeld

New York. Kinder in einem Drittel aller Schulen weltweit haben einem aktuellen UN-Bericht zufolge dort keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. In einer von drei Schulen seien nicht einmal "grundlegende sanitäre Einrichtungen" vorhanden, heißt es in dem Bericht, den die UN-Kulturorganisation Unesco am Mittwoch veröffentlichte. Fast die Hälfte der Schulen verfüge "nicht über Einrichtungen, um sich die Hände mit Wasser und Seife zu waschen". Mit dem Durchschnittseinkommen eines Landes sinkt laut Bericht die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder Schulen besuchen, die eine Grundversorgung anbieten. Im südlichen Afrika und im Pazifikraum böten besonders viele Einrichtungen "kein sicheres Umfeld, das vor "Parasiten, Atemwegserkrankungen und Durchfall schützt", wie die Koordinatorin des Unesco-Berichts, Emilie Sidaner, der Nachrichtenagentur AFP erklärte. (AFP/jW)