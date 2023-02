Zwei-Tage-Streik von Lehrkräften in Berlin

Monika Skolimowska/dpa

Berlin. Rund 3.000 Berliner Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Schulpsychologen haben am Mittwoch den zweiten Tag in Folge für einen "Tarifvertrag Gesundheitsschutz" (TVG) gestreikt. Organisiert wurde der Ausstand von der Gewerkschaft GEW Berlin, die mit dem Vertrag auch die Klassengrößen an den Schulen verbindlich regeln will. "Der Frust unter den Lehrkräften ist riesengroß", erklärte Anne Albers von der GEW Berlin am insgesamt neunten Streiktag für den TVG in der Stadt. "Mehr Personal gibt es nur mit besseren Arbeitsbedingungen. Die "Abwärtsspirale" könne "nur mit einem Tarifvertrag gestoppt werden". (jW)