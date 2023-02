Das Ob und das Wie

Rupert Oberhäuser/imago Fünf nach zwölf: Pausenraum mit Schließfächern im Motorenwerk der Deutz AG in Köln

Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts (BAG), Inken Gallner, hat am Mittwoch noch mal das sogenannte Stechuhr-Urteil erläutert, das unter ihrem Vorsitz im Herbst gefällt wurde. »Es geht darum, Arbeitnehmer zu schützen – vor anderen und auch vor sich selbst«, sagte Gallner bei der Jahrespressekonferenz ihrer Institution in Erfurt. Kapitalverbände hatten eher verdrießlich reagiert. »Das habe ich erwartet«, meinte Gallner am Mittwoch recht gelassen.

Der erste BAG-Senat hatte am 13. September entschieden, dass Arbeitgeber ein System zur Erfassung sämtlicher Arbeitsstunden einführen müssen. Damit wurde ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019 umgesetzt, das deutsche Arbeitsschutzgesetz entsprechend ausgelegt. Das »Ob« sei geklärt, so Gallner am Mittwoch. Das »Wie« der Arbeitszeiterfassung liege nun in der Hand des Gesetzgebers. Hier seien »bereits im März zumindest erste Eckpunkte« zu erwarten.

Für rund 41 Millionen Beschäftigte gehe es um die Einhaltung der Arbeitszeitobergrenze von 48 Wochenstunden, um elf Stunden Pause zwischen zwei Schichten und mindestens einmal wöchentlich 24 Stunden frei. Das möge »teils altertümlich anmuten«, sei für die Gesundheit der Arbeiter aber wichtig und insbesondere bei der Elf-Stunden-Pausenregel auch durch Studien sehr gut belegt.

Soweit, so gut? Nein: Vorhang zu, und alle Scheunentore offen: Vertrauensarbeitszeit sei weiter möglich, »aber natürlich in den rechtlich vorgegebenen Grenzen«, ergänzte Gallner. Wenn Arbeiter ihre Stunden selbst aufschreiben, stelle sich die Frage, »ob nicht zumindest stichprobenartig kontrolliert werden muss«. Womöglich klopfen bald Kontrolleure bei vollkommen übernächtigten Home-Office-Knechten an und fragen, ob die Stundenzettel korrekt ausgefüllt sind – die Kapitalverbände zittern schon.