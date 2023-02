Explosionsgefahr nach Zugunglück in Ohio

Gene J. Puskar/AP/dpa Güterzug mit gefährlichen Chemikalien in Flammen (East Palestine, 04.02.2023)

Washington. Nach der Entgleisung eines mit gefährlichen Chemikalien beladenen Güterzuges im US-Bundesstaat Ohio besteht Explosionsgefahr. Der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, forderte alle Bürger im Umkreis von einer Meile um den Unglücksort dazu auf, ihre Häuser zu verlassen.

Einer der Tankwaggons des entgleisten Zuges drohe nach einem extremen Temperaturanstieg zu explodieren, hieß es. Splitter könnten dadurch bis zu einer Meile weit fliegen. Außerdem gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass giftige Gase freigesetzt werden könnten.

Die meisten Anwohner haben ihre Häuser bereits verlassen, aber einige harrten noch aus, wie es in der Mitteilung hieß, die der Gouverneur in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) twitterte. Rund 50 Waggons des Güterzuges, die teils mit Vinylchlorid und anderen Chemikalien beladen waren, seien schon am Freitag abend in dem Ort East Palestine im Osten von Ohio entgleist. Mehrere der Tankwagen gerieten in Brand. Die Anwohner im Umkreis von einer Meile wurden am Freitag dazu aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, weil Explosionen auftreten könnten. (dpa/jW)