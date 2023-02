Meloni will EU weiter abschotten

Wolfgang Kumm/dpa

Berlin. Italiens extrem rechte Regierungschefin Giorgia Meloni will die Einwanderung aus Nordafrika nach Italien und Europa weiter einschränken. Am Freitag abend sagte die Parteichefin der Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) in Berlin nach ihrem Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die »Abreiseländer« sollten dabei helfen, die »illegale Migration« zu stoppen – im Austausch für einen Anteil an »legaler Migration«. Scholz habe laut dpa mit Blick auf das Thema betont, dass derjenige, der darauf ein Anrecht habe, auch in Europa bleiben könne. Europa brauche Zuwanderung, so Scholz mit Blick auf den Fachkräftemangel. Nach Melonis Vorstellung sollte die Einreise bereits in Nordafrika geregelt werden. Hinzuzufügen ist, dass Melonis Vorschlag genauso wie der gegenwärtige Status quo internationalen Menschenrechtsvereinbarungen widerspricht. (dpa/jW)