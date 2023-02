Türkei: Studenten wegen Protesten verurteilt

ZUMA Wire/Imago

Istanbul. In der Türkei sind 14 Studenten wegen regierungskritischer Proteste zu Haftstrafen verurteilt worden. Das Gericht in Istanbul erließ Strafen zwischen einem und zweieinhalb Jahren, sagte die Anwältin Burcin Sahan am Freitag. Den Studenten wird unter anderem Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Keiner der Verurteilten müsse jedoch die Haft im Gefängnis absitzen, teilte die Anwältin mit.

Hintergrund des Verfahrens sind Proteste an der Bogazici-Universität in Istanbul. Die Studenten der Hochschule fordern seit Januar 2021, ihren Rektor selbst bestimmen zu dürfen, und wenden sich gegen die Einsetzung eines Rektors auf Geheiß des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Im Oktober 2021 hatten mehrere Menschen bei einer Demonstration den in seinem Dienstwagen sitzenden Universitätsrektor Naci Inci an der Weiterfahrt gehindert. Eine Person sei auf das Auto geklettert, ließ damals das Istanbuler Gouverneursamt verlauten. Das gegenwärtige Verfahren ist nicht das einzige wegen der anhaltenden Proteste. (dpa/jW)