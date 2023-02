Faeser wird SPD-Spitzenkandidatin in Hessen

Boris Roessler/dpa

Friedewald. Die hessische SPD hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu ihrer Spitzenkandidatin für den Landtagswahlkampf bestimmt. Dafür sprachen sich am Freitag die Parteigremien beim Hessen-Gipfel der SPD in Friedewald einstimmig aus, wie Faeser sagte: »Ich freue mich sehr darüber.« Ihre Absicht, erste Ministerpräsidentin in ihrem Heimatbundesland werden zu wollen, hatte sie bereits am Vortag in Berlin öffentlich gemacht. Faeser war Ende 2021 aus der Landespolitik als Bundesinnenministerin ins Kabinett der Ampel-Koalition in Berlin gewechselt. Die 52jährige steht damit als erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik an der Spitze dieser Behörde. Das Amt möchte sie vorerst auch behalten. Beim geplanten Parteitag der hessischen SPD am 17. Juni in Hanau muss nun nur noch die Landesliste aufgestellt werden. Ein neuer Landtag in Hessen soll am 8. Oktober gewählt werden. (dpa/jW)