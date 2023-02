Kiew will nicht aus Bachmut weichen

Libkos/dpa

Kiew. Die Ukraine wird die umkämpfte Stadt Bachmut im Osten des Landes nach den Worten von Präsident Wolodimir Selenskij nicht aufgeben. »Wir werden solange kämpfen, wie wir können«, betonte Selenskij am Freitag zum Abschluss eines EU-Ukraine-Gipfels in Kiew. Bachmut sei eine »Festung«. »Wenn es schnellere Lieferungen auch von weitreichenden Waffen gibt, dann werden wir nicht nur nicht aus Bachmut zurückweichen, sondern auch mit der Befreiung des seit 2014 besetzten Donbass beginnen«, kündigte Selenskij an. Russische Truppen sind gerade dabei, die Stadt im Gebiet Donezk nördlich und südlich zu umgehen und von Nachschub abzuschneiden. Sie gilt als wichtiger Verkehrsknotenpunkt. (dpa/jW)