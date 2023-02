Frankreich will Akw-Laufzeiten verlängern

Eibner/Imago

Paris. Frankreich fasst eine Laufzeitverlängerung für seine alternden Atomreaktoren auf mehr als 60 Jahre ins Auge. Der von Präsident Emmanuel Macron einberufene nationale Atomrat hat am Freitag die Aufnahme entsprechender Studien genehmigt. Es gehe um eine Verlängerung der Laufzeit »auf 60 Jahre und mehr unter den strikten Sicherheitsauflagen der Behörde für Atomsicherheit«, teilte der Elyséepalast mit. »Die Wiederbelebung der Atomkraft ist ein vorrangiges Vorhaben für unser Land, um die Souveränität zu stärken, die Ziele der Dekarbonisierung zu erreichen und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu fördern«, betonte der Elysée. Vor einem Jahr hatte Macron eine Kehrtwende in der Atompolitik seines Landes verkündet. Bis dahin war geplant, den Anteil der Atomkraft von 70 auf 50 Prozent herunterzufahren und dafür mehrere Atomkraftwerke zu schließen. Statt dessen kündigte Macron den Bau von sechs bis 14 neuen Reaktoren an. (AFP/jW)