Druck rauslassen

Moskau. In der Debatte um die Zulassung russischer Athleten zu den Olympischen Spielen hat Moskaus Sportminister Oleg Matyzin das Internationale Olympische Komitee (IOC) dazu aufgefordert, sich nicht dem Druck westlicher Politiker zu beugen. Wenn das IOC und die Weltsportverbände da Zugeständnisse machten und die russischen Sportler nicht zuließen, dann wirke sich das auf die Einheit des Sports aus, sagte Matyzin Moskauer Medien zufolge am Sonnabend. Er reagierte damit auf eine Videokonferenz von Sportministern am Freitag, die gegen die IOC-Linie sind, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus die Tür zu den Wettkämpfen wieder zu öffnen. (dpa/jW)