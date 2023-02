Mit gerechtem Zorn

privat Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag, Hansgeorg Hermann!

Am Sonntag begeht Hansgeorg Hermann, freier Journalist und jW-Autor, seinen 75. Geburtstag. Für diese Zeitung berichtet er aus Griechenland und Frankreich – er hat in beiden Ländern Wohnsitze, beherrscht bewundernswert die Landessprachen und hat die gleichen Themen: Wo sich die Wut übers Ausquetschen von Arbeitskraft, über die Kaltschnäuzigkeit derjenigen, die Millionen in Armut stürzen, Luft macht, tippt er das in die Tastatur – ein professioneller Journalist, dessen Texte zutiefst menschlichen, also gerechten Zorn über die Zustände nicht verbergen. Eine Altersfrage ist das nicht, sondern eine Haltung: eine richtige Einsicht nicht vernachlässigen, auch wenn die Hoffnung auf Veränderung gering ist.

»Synergasia«

Haupt- und Staatsakteure interessieren ihn höchstens als hochgejazzte Helfer der Herrschenden. Hansgeorg mag speziell Blender in höheren Ämtern nicht, das betrifft in seinem Fall vor allem den eiskalten und aalglatten »Geldmenschen« Emmanuel Macron, der seit 2017 die Franzosen mit seinen »Reformen« belästigt, und den Griechen Kyriakos Mitsotakis, seit 2019 Ministerpräsident. Der Mann ist Spross einer der drei oder vier Familien, die seit mehr als 100 Jahren das Land immer neu ruinieren und den eigenen Reichtum mehren – bis sich Hunger ausbreitet. In Chania auf Kreta, unweit des Dorfes, in dem Hansgeorg Hermann arbeitet, gibt es ein kleines, feines archäologisches Museum, in dem hunderte antike Artefakte aus der Privatsammlung Mitsotakis gezeigt werden. Angeblich sind die griechischen Gesetze sehr streng, was Privateigentum an Nationalkultur angeht, aber selbstverständlich gibt es Ausnahmen. In Frankreich gehen gegenwärtig regelmäßig Millionen Menschen gegen Macron auf die Straße. jW-Leser können den Eindruck gewinnen, dass der Berichterstatter Hermann das mit Genugtuung beobachtet.

Hansgeorg schreibt nicht nur in erster Linie über konkrete Aktionen und Kämpfe, sondern hilft auch lieber direkt, als darüber zu reden. 2012 rief er gemeinsam mit einheimischen Aktivisten, vor allem mit seinem Freund Giorgos Hatzidakis, einem ehemaligen Mathelehrer aus dem kretischen Dorf Vamos, die Initiative »Synergasia« (»Zusammenarbeit«) zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Landflucht ins Leben. Sie vermittelt die Direktvermarktung von Olivenöl in der Bundesrepublik und in Frankreich – und übersteht hoffentlich das, was Pandemie und Ungunst an Kontakten und Netzwerken zerstört haben.

Auf Kreta

Hansgeorg Hermann wurde in Stuttgart geboren und arbeitete nach seinem Jurastudium in Göttingen als politischer Landeskorrespondent für die Nachrichtenagentur dpa sowie als Kulturjournalist für FAZ, Neue Zürcher Zeitung, Le Monde, Merian und andere Druckerzeugnisse. Er quittierte den Dienst, als die Zumutungen zu groß wurden, und arbeitete auf Kreta 16 Jahre als Journalist und Bergführer. Er veröffentlichte unter anderem eine Biographie des großen, ihm freundschaftlich verbunden gewesenen Komponisten Mikis Theodorakis und den Roman »Ahab« (beide 2008).

Verlag und Redaktion gratulieren herzlich. Auf viele Jahre! Jámas! Santé!