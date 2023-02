Alle gegen einen

IMAGO/NurPhoto Unter Androhung des Einsatzes von Gummigeschossen: Polizist nimmt Demonstranten bei landesweiten Massenprotesten schon einmal ins Visier (Nantes, 11.2.2023)

Zwei Reaktionen waren am Samstag abend, am Ende des vierten großen Kampftages der französischen Bevölkerung gegen die »Rentenreform« ihres rechten Staatschefs Emmanuel Macron, bemerkenswert. Einmal die des Staatschefs – er schwieg zu den Zahlen, die am Abend über die Fernsehkanäle verbreitet wurden: Zweieinhalb Millionen Menschen waren erneut auf die Straße gegangen. Und dann die des nach wie vor präsenten ehemaligen Oppositionsführers und Gründers der linken Bewegung La France insoumise (LFI). Jean-Luc Mélenchon warnte seinen Gegner davor, auf eine »Abnutzung« des gewaltigen Protests im Land zu setzen. »Wir sind hier in Frankreich«, sprach Mélenchon den drängenden Reportern in Marseille in die Mikrophone. Was vielleicht für andere gelte, für die deutschen Nachbarn zum Beispiel, sei im Land der Revolution von 1789 nicht zu erwarten.

In der Tat hat der Widerstand der Franzosen gegen das Prestigeprojekt Macrons offensichtlich nichts von seiner Wucht und Dynamik verloren. Gleich zweimal gingen in der vergangenen Woche Millionen Menschen auf die Straße und protestierten gegen ein Rentenmodell, das dem »Präsidenten der Ultrareichen« – wie das Soziolgenpaar Pinçot-Charlot Macron nannte – nur den Applaus der Konzernbosse sichert, von der überwältigen Mehrheit der Bevölkerung aber in seiner Gesamtheit abgelehnt wird. Am vierten Tag des Widerstands wurde selbst den Anhängern des Chefs klar, dass sie auf ein Versiegen der Protestbewegung nicht zu warten brauchen. Macron, der mit seiner Regierungsfraktion Renaissance nur noch eine relative Mehrheit in der Nationalversammlung hat, wird die bürgerliche Rechte, Les Républicains (LR), hinter sich bringen müssen, wenn er seinem Rentendiktat wie versprochen eine »demokratische« Entscheidung verschaffen will.

Das ist mehr denn je zweifelhaft. Der ultrarechte Chef der »Republikaner«, Éric Ciotti, fürchtet wohl zu Recht die Gegner am äußersten rechten Rand des französischen Parteienspektrums – Marine Le Pen und deren Rassemblement National (RN). Le Pen und ihre 89 Köpfe zählende Fraktion werden im Sinne der Bevölkerungsmehrheit gegen Macrons »Reform« votieren und den Bürgerlichen damit womöglich erneut Wählerstimmen abnehmen. Es sei »amüsant zu beobachten«, freute sich am Wochenende die LFI-Abgeordnete Clémentine Autain, dass der als Reaktionär verschriene LR-Führer »offenbar zum linken Flügelmann des Macronismus« geworden sei.

In den Medien des Landes wird spätestens seit dem Wochenende bewundert, wie sich die über Jahre hinweg zerstrittenen, sich im Konkurrenzkampf zerreibenden großen Gewerkschaften des Landes in ihrer Gegnerschaft zum Gesellschaftsmodell des Präsidenten vereinigten und in einem »durchorganisierten Widerstand« zu bedingungsloser Solidarität zurückfanden. »Ein mit Blick auf die vergangenen 50 Jahre seltener Erfolg«, befand am Sonnabend der Pariser Politologe Thierry Vedel als Gast des TV-Kanals BFM. Die »Guerillastrategie« der linken Opposition in der Nationalversammlung, die »traditionelle Obstruktion« der Regierungsgegner im Parlament, werde gleichwohl nicht zum erhofften Sieg führen, meinte Vedel. Es drohe, was auch sein Kollege Luc Rouban vor einer Woche in der jungen Welt vorhersagte, die Durchsetzung der »Reform« per Dekret.

Milliardengewinne besteuern

Dem widersprach in Marseille Mélenchon. Die Bewegung werde »siegen«, erklärte der Politikrenter, der sich offenbar nicht wirklich zur Ruhe setzen will. Seine Partei trat am Abend mit Vorschlägen zur Finanzierung der Rentenkasse vor das Fernsehpublikum: Die LFI fordert eine Zwangsabgabe von zwei Prozent auf die Milliardengewinne der Großbanken sowie der Luxusgüter- und Petrokonzerne, die die Finanzierung der Altersversorgung auf »feinste und gerechte Art« ergänzen könne. Keine einzige linksoppositionelle Stimme werde es dagegen für den Paragraphen 7 des Gesetzentwurfs geben, der die Verlängerung der Lebensarbeitszeit verlangt.