Managua lässt Gegner ziehen

REUTERS/Kevin Lamarque Willkommen im Exil: Die ausgewiesenen Nicaraguaner werden auf dem Dulles Airport empfangen (9.2.2023)

Die 222 nicaraguanischen Häftlinge, die in der vergangenen Woche auf Beschluss eines Gerichts in Managua aus dem Gefängnis entlassen und in die USA abgeschoben wurden, dürfen ohne weitere Verfahren zunächst zwei Jahre lang dort leben und arbeiten. Die Betroffenen waren am Donnerstag (Ortszeit) mit einem Sonderflug auf dem Dulles International Airport bei Washington, D. C. eingetroffen. Die USA hätten »seit einer Woche daran gearbeitet«, die von der Regierung Daniel Ortegas einseitig freigelassenen Personen zu empfangen, erklärte ein US-Vertreter laut der spanischen Agentur Efe. »Wir erkennen an, dass dies ein positiver Schritt der nicaraguanischen Regierung ist, und hoffen, dass er fortgesetzt werden kann«, fügte der Beamte hinzu.

Während westliche Medien die Ausgewiesenen als »politische Gefangene« bezeichneten, hatte Richter Octavio Rothschuh bei Bekanntgabe der Entscheidung erklärt, dass sie wegen »schwerwiegender Verbrechen« verurteilt worden seien. Der Richter warf den Abgeschobenen unter anderem Landesverrat vor, da ihre Handlungen »die Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstbestimmung des Volkes« untergraben hätten. Wegen Verstoßes gegen Artikel 1 der Verfassung, der alle Bürger zur Respektierung und Verteidigung dieser Prinzipien verpflichtet, billigte das Parlament zudem eine Überarbeitung der Verfassung, wonach wegen Landesverrats verurteilten Personen die Staatsbürgerschaft aberkannt wird. Madrids Außenminister José Manuel Albares bot ihnen noch am Donnerstag die spanische Staatsbürgerschaft an. Einen Tag später wurde der nicaraguanische Bischof Rolando José Álvarez Lagos, einer der militantesten Regierungsgegner, wegen Hochverrats zu 26 Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Álvarez, der bis dahin unter Hausarrest stand, sollte eigentlich mit den anderen Exhäftlingen ebenfalls in die USA abgeschoben werden, hatte sich aber geweigert, das Flugzeug zu besteigen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums kritisierte das Urteil gegen den katholischen Bischof und forderte dessen Freilassung.

Zu den Vergehen, die Richter Rothschuh den übrigen Regierungsgegnern vorgeworfen hatte, gehören Anstiftung zur Gewalt, Terrorismus, wirtschaftliche Destabilisierung sowie Verletzung des Friedens, der Sicherheit und der verfassungsmäßigen Ordnung des Landes, berichtete der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur. Einige der Abgeschobenen waren nach gewalttätigen Ausschreitungen inhaftiert worden, die im April 2018 zunächst aus Protest gegen eine später zurückgenommene Reform des Sozialsystems begonnen hatten. Unterstützt von den US-Diensten USAID, NED und ausländischen Stiftungen, waren die anfangs friedlichen Demonstrationen für einen Putschversuch instrumentalisiert worden. Auch eine nach der rechten Expräsidentin Violeta Barrios de Chamorro benannte Stiftung hatte größere Summen an Geld, das aus den USA stammte, an militante Oppositionelle verteilt. Bei den damit finanzierten Auseinandersetzungen waren rund 350 Menschen getötet worden. Bewaffnete Gruppen hatten öffentliche Gebäude zerstört, Brandsätze auf Radiostationen geworfen, Parteibüros der regierenden FSLN attackiert und mehr als 55 Einrichtungen des Gesundheitswesens verwüstet. Das Wohnungsministerium bezifferte die Schäden durch Vandalismus an öffentlichen Gebäuden damals auf mehr als 182 Millionen Dollar.

Westliche Medien leugnen die Verbindungen der jetzt Deportierten zu dem Putschversuch und den Gewalttaten vom Frühjahr 2018. Die Deutsche Welle bezeichnete sie lediglich als »Gegner von Nicaraguas linksgerichteter autoritärer Regierung«. US-Außenminister Antony Blinken erklärte, die Regierungsgegner hätten »lange und ungerechtfertigte Inhaftierungen« erdulden müssen, »weil sie von ihren Grundfreiheiten Gebrauch gemacht haben«. Trotzdem habe Blinken ihre Freilassung und Überstellung in die USA als »konstruktiven Schritt« gewürdigt, der »die Tür zu einem weiteren Dialog zwischen den Vereinigten Staaten und Nicaragua über wichtige Themen öffnet«, berichtete das französische Nachrichtenportal France 24 am Donnerstag.