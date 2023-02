Warten auf den Angriff

IMAGO/ITAR-TASS Nach schweren Kämpfen eingenommen: Soldaten der russischen Gruppe »Wagner« in Soledar (29.1.2023)

Einer der Termine, den der ukrainische Generalstab für den Beginn der erwarteten russischen Frühjahrsoffensive genannt hat, ist am Wochenende ohne Anzeichen für einen größeren Angriff verstrichen. Andere Stimmen von ukrainischer Seite nennen den Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar als erwartetes Datum der Offensive, obwohl sich frühere Spekulationen bereits als haltlos erwiesen haben, dass der russische Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen habe, ihm zum Jahrestag einen Sieg in der Ukraine zu liefern.

Im Gegenteil ist es im Moment Russland, das die Erwartungen einer demnächst bevorstehenden Offensive eher herunterspielt. Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnertruppe »Wagner«, die einen Großteil der Angriffe auf die Stadt Bachmut in den letzten Wochen getragen hat, sagte am Sonnabend, der Krieg werde allein bis zur völligen Eroberung der Bezirke Donezk und Lugansk noch anderthalb bis zwei Jahre dauern. Sollte Russland die Eroberung der ganzen Ukraine bis zum Dnipro planen, könne dies ohne weiteres drei Jahre dauern. Vor allem aber müsse die russische Führung sich entscheiden, was sie wolle: den ganzen Donbass erobern oder noch größere Teile der Ukraine.

Aus der letzten Bemerkung ergibt sich die Einsicht in ein militärisches Dilemma, das der russischen Seite auch der dem US-Militär nahestehende Thinktank »Institute for the Study of War« bescheinigt. In seinem in der Nacht zum Sonntag veröffentlichten Tagesbericht schreiben die Autoren, trotz eines »begrenzten, aber bedeutsamen« Vormarsches im Raum Bachmut scheine das russische Militär nicht in der Lage zu sein, auf breiterer Front zum Bewegungskrieg überzugehen. Insbesondere fehle es an Panzern sowie ausgebildeten Soldaten. Als Beleg führte das US-Institut ebenso wie ukrainische Quellen Videos von der Zerstörung einer russischen Kolonne gepanzerter Fahrzeuge in der Umgebung der Stadt Wugledar südwestlich von Donezk an. Russische »Militärblogger«, die sich in der Regel offener zur Situation äußern als das Verteidigungsministerium in seinen offiziellen Kommuniqués, sprechen bereits von einem neuen Fehlschlag und verlangen Konsequenzen gegenüber den verantwortlichen Generälen.

Das ist eine indirekte Bestätigung westlicher Angaben über hohe russische Verluste in den letzten Tagen und Wochen. Insbesondere bei dem Versuch, Bachmut zu stürmen, habe die »Wagner«-Truppe täglich Hunderte von Soldaten verloren. Die russische Taktik sei dabei gewesen, die zuletzt vorwiegend in Straflagern rekrutierten Söldner rücksichtslos zu verheizen, um die ukrainische Seite zu zwingen, ihre Positionen zu verraten, und diese anschließend mit Artillerie angreifen zu können. Der in dieser Taktik zutage tretende Zynismus gegenüber dem Leben der bedingt entlassenen Gefangenen scheint sich auch in den Straflagern herumgesprochen zu haben. Jedenfalls hat »Wagner«-Chef Prigoschin unlängst öffentlich erklärt, seine Truppe rekrutiere nicht mehr in den Lagern.

Hohe Verluste erleidet allerdings auch die Ukraine. Schätzungen westlicher Experten gehen von mehreren hundert Toten und Verwundeten täglich auch auf Kiewer Seite aus – und dies bei einer Bevölkerung und damit auch Rekrutierungsbasis, die nur knapp ein Drittel so groß sind wie die in Russland. So erscheint es nicht verwunderlich, dass zuletzt immer mehr Videos bekannt werden, die Razzien gegen Männer im wehrpflichtigen Alter in ­ukrainischen Städten zeigen. Inzwischen sind die Rekrutierungsbeamten offenbar sogar auf den Skipisten der Karpaten ausgeschwärmt und verteilen dort Einberufungsbefehle an Winterurlauber.

Einen Zweck haben die Spekulationen über die angeblich bevorstehende russische Offensive jedenfalls: Sie sollen den politischen Druck im Westen erhöhen, mehr Waffen zu liefern und dies schneller zu tun. Wenn sich Russland dadurch verleitet sähe, eine schlecht vorbereitete Offensive vorzeitig zu starten, um diesen Lieferungen zuvorzukommen, wäre es Kiew und seinen Partnern nur recht.