Abseits der Realität

IMAGO/Jochen Eckel Die Lage der PCK Raffinerie in Schwedt bleibt unsicher (Schwedt, 14.7.2022)

Seit Jahresanfang darf die Raffinerie in Schwedt, vor Anschluss an die BRD 1990 ein Zentrum und Motor der DDR-Industrie, kein Erdöl aus Russland mehr verarbeiten. Der entsprechende Beschluss der Bundesregierung wurde schon im Mai vorigen Jahres gemeinsam mit Polen gefasst, das die Sache aber offenbar so versteht, dass es nach wie vor russisches Öl importieren darf, weil sonst Vertragsstrafen fällig wären. Entsprechende Behauptungen, die massenhaft in den Medien zu finden sind, wurden von polnischer Seite nicht dementiert.

Aber für Schwedt wurde bisher keine halbwegs ausreichende Übergangslösung gefunden. Eine am 1. Dezember 2022 von nahezu allen deutschen Medien gläubig übernommene Behauptung aus dem Bundeswirtschaftsministerium, man habe sich mit der polnischen Regierung auf eine Ölversorgung der Raffinerie in Schwedt über den Hafen Gdansk geeinigt, war vollständig falsch: Es gab nur eine unverbindliche Absichtserklärung.

In einem Gespräch mit dem polnischen Botschafter Dariusz Pawlos, das das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am 8. Februar veröffentlichte, sagte er: Es existiere zwar ein Abkommen über die Erdölversorgung der Raffinerie Leuna in Sachsen-Anhalt, das von dem staatlichen polnischen Pipelinebetreiber Pern vertragsgemäß erfüllt wird. Es gebe jedoch keine Vereinbarungen über die Versorgung Schwedts, sondern nur »Gespräche über die technischen und vertraglichen Möglichkeiten«, die dortige Raffinerie zu beliefern.

Der Tagesspiel berichtete am 10. Februar mit mehreren Zitaten über ein Schreiben von Pern an die Bundesnetzagentur, die seit September 2022 den Mehrheitsanteil des russischen Rosneft-Konzerns an der Raffinerie in Schwedt treuhänderisch kontrolliert. Daraus geht, wenn auch diplomatisch formuliert, zweifelsfrei hervor, dass der polnische Staatskonzern für Erdöllogistik nicht zu Verträgen über die Belieferung Schwedts bereit ist, solange die »unklaren Eigentumsverhältnisse« an der Raffinerie nicht beseitigt sind. Klar gesprochen: Warschau verlangt eine definitive Enteignung von Rosneft Deutschland mit der Perspektive eines zeitnahen »Einstiegs« des staatlichen polnischen Energiekonzerns PKN Orlen in Schwedt. In dem erwähnten Interview mit RND sagte Botschafter Pawlos, das sei »eine Option«, zu der »derzeit Analysen durchgeführt« würden.

Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner von den Grünen, ignoriert weiter die Realität. Von ihm war bereits die medienweit akzeptierte Falschmeldung vom 1. Dezember über die deutsch-polnische Einigung wegen Schwedt ausgegangen. Bisher wurde als wahr angenommen, dass die Kapazitätsauslastung der dortigen Raffinerie, die ausschließlich über den Hafen Rostock mit Erdöl versorgt wurde, im Januar bei 55 bis 56 Prozent gelegen habe. Das sei ganz falsch, teilte Kellner in der vergangenen Woche mit: Es seien 70 bis 75 Prozent gewesen, nur habe das in der Raffinerie und in der Brandenburger Landesregierung niemand wahrhaben und nutzen wollen. »Die Lagerkapazitäten seien bis obenhin mit Produkten und Rohöl voll«, zitierte der RBB den Staatssekretär am Mittwoch nach einem Gespräch. Aber »die Anteilseigner« hätten nicht zugreifen wollen.

Wahr ist jedoch: Der Mehrheitseigner Rosneft darf wegen der Treuhandverwaltung keine »operativen Entscheidungen« mehr treffen. Nur die Bundesnetzagentur hätte praktisch eingreifen können. Das ist eine Regierungsbehörde, deren Präsident, Klaus Müller, ebenso wie Kellner ein Grünen-Politiker ist.