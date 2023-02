Kirchen und die lieben Steuern

imago/epd Schon der Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz van Elst wusste Luxus zu genießen (Motivwagen des Rosenmontagszugs in Mainz 2014)

Immer mehr Gläubige stimmen mit den Füßen ab und kehren den Amtskirchen in Deutschland den Rücken. Seit vergangenem Jahr ist erstmals seit Jahrhunderten die Zahl der Mitglieder in den beiden Amtskirchen geringer als die der Nichtmitglieder. Doch wer glaubt, mit einem Austritt zahle man kein Steuergeld mehr an die katholische und evangelische Kirche, liegt falsch. Zwar zahlen Konfessionslose keine Kirchensteuer. Doch über die sogenannten Staatsleistungen finanzieren alle Steuerzahler in der BRD die Gehälter von Bischöfen und Pfarrern indirekt mit. 600 Millionen Euro kassieren die Kirchen jährlich ohne Zweckbindung vom Staat – genaugenommen von den Bundesländern –, zusätzlich zur ebenfalls vom Staat eingetriebenen Kirchensteuer. 2022 waren das schlappe 13 Milliarden Euro.

Doch mit der Praxis der Staatsleistungen soll bald Schluss sein – nach immerhin 220 Jahren. So lange schon zahlt der Staat für die von Napoleon ab 1803 vorgenommene Säkularisation von Kirchenbesitztümern zugunsten weltlicher Fürsten. »Die Bundesländer zahlen den evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern bis heute finanzielle Leistungen, die auf diese historisch begründeten Ansprüche der Kirchen gegenüber dem Staat zurückgehen«, erklärte der religionspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lars Castellucci, am Donnerstag auf Nachfrage der jungen Welt. Die Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP wolle nun jedoch den Verfassungsauftrag aus Artikel 138 Grundgesetz umsetzen, – der noch aus der Weimarer Reichsverfassung von 1919 stammt und ins Grundgesetz für die BRD übernommen worden war –, wonach die Staatsleistungen abzulösen seien. Nach den Vorstellungen der SPD-Bundestagsfraktion solle das jedoch »im Einvernehmen mit den Kirchen und den Bundesländern, die die Kosten alleinig zu tragen haben, geschehen«.

Verhandelt wird darüber in einer Arbeitsgruppe im Bundesinnenministerium. Beteiligt seien Vertreter vom Bund und den betroffenen Ländern sowie aus den Kirchen und der Wissenschaft. »Das Gesetzgebungsverfahren wird bis 2024 abgeschlossen sein«, kündigte Castellucci an. Eine konkrete Ablösesumme, über die in der Runde verhandelt werde, nannte der Sozialdemokrat nicht. Laut einem Beitrag der »Tagesschau« vom Sonnabend vor einer Woche soll ein Betrag in Höhe von rund elf Milliarden Euro in Rede stehen. Doch selbst bei einer Ablöse in dieser Höhe, zeigte sich Anne Gidion in der »Tagesschau« sicher, würden die Kirchen ihr Angebot für die Allgemeinheit nicht im bisherigen Umfang anbieten können. Die Beauftragte der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) in Berlin sagte: »Kirchliche Kindergärten, Schulen oder Krankenhäuser, die Flüchtlingshilfe, das sind alles Dinge, wo keiner nach der Mitgliedschaft fragt.« Grundsätzlich sei die EKD mit dem Ende der Staatsleistungen aber einverstanden. Es müsse nur so gemacht werden, dass »die Haushalte der Landeskirchen, die zum Teil erheblich davon abhängen, nicht handlungsunfähig« würden.

»Elf Milliarden Euro sind elf Milliarden zuviel«, ist hingegen die Position vom Zentralrat der Konfessionsfreien. Dessen Vorsitzender Philipp Möller übte gegenüber jW scharfe Kritik an den Plänen der Bundesregierung. Das Ende der Zahlungen sei längst überfällig, eine Ablöse von elf Milliarden Euro aber »vollkommen inakzeptabel«. Laut Verfassung hätte es mit den Zahlungen seit über 100 Jahren vorbei sein müssen. »Allein seit Gründung der Bundesrepublik haben die Kirchen über 20 Milliarden Euro erhalten«, was mehr als genug sei, so Möller. Ein abschließender Griff der Kirchen ins Steuersäckel sei nicht zu rechtfertigen. Möller kritisierte auch die »Falschdarstellung«, ohne Staatsleistungen gerieten die sozialen Dienste der Kirchen in finanzielle Schieflage. »Kirchliche Sozialdienste werden zu mindestens 98 Prozent aus öffentlicher Hand bezahlt«, sagte Möller, der auf Berechnungen von Carsten Frerk für die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid) aus dem Jahr 2003 verwies. Demnach beträgt die Kirchenquote, also der Anteil, der aus Kirchengeldern in die Arbeit der kirchlichen Wohlfahrtsverbände einfließt, gerade mal 1,8 Prozent. Dass die »Tagesschau« Gegenteiliges behauptet, wertete Möller als »Kirchenpropaganda« und »höchst problematisch«.

Problematisch sei auch die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, die einen Entwurf für die Grundgesetzänderung erarbeiten soll. Geleitet wird sie von Jörn Thießen (SPD), einem Theologen und ehemaligen Pfarrer, der seit 2022 Abteilungsleiter »Heimat« im Bundesministerium für Inneres und Heimat ist. Zudem würden sich die ebenfalls vertretenen Abgeordneten Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen) und der bereits erwähnte Castellucci zum Christentum bekennen, sie seien aktive Kirchenmitglieder. »Das ist ganz offensichtlich Klüngelpolitik auf Steuerkosten«, meinte Möller. Bereits im Dezember 2022 habe der Zentralrat gefordert, bei der Gesetzgebung auch konfessionsfreie Stimmen zu berücksichtigen. Bisher sei man aber nur vertröstet worden.

Petra Pau, religionspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, ließ ihr Büro auf jW-Nachfrage knapp mitteilen, dass sie von den Beratungen nur aus den Medien wisse. Zur Frage, wie hoch eine Ablösesumme aus Sicht ihrer Partei sein solle, hieß es am Donnerstag: »Auf konkrete Euro-Summen legt sie sich derzeit nicht fest.« Weitere Kommentare gebe es erst, wenn die Vorschläge aus den Beratungen auf dem Tisch lägen.