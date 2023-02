Einhörner und Uniformen

Fabrizio Bensch/REUTERS

Auch in phantasievollen Kostümen konnten die Berlinerinnen und Berliner am Sonntag über das Abgeordnetenhaus der Hauptstadt abstimmen. Bei der Wiederholungswahl zeichnete sich am Nachmittag eine geringere Beteiligung ab als im September 2021. 1.700 Polizisten sollten diesmal »absichern«, dass alles mit rechten Dingen zugeht, etwa beim etwaigen Transport zusätzlicher Wahlkabinen und Wahlurnen oder zur Verhinderung von »Störaktionen«. Auf www.jungewelt.de sind erste Analysen und Ergebnisse der Abgeordnetenhauswahl zu finden. (jW)