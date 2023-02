Widerstand wächst

IMAGO/NurPhoto Vierter Protesttag der gewerkschaftsübergreifend organisierten Massendemonstrationen in Frankreich (Paris, 11.2.2023)

Der Widerstand der Franzosen gegen das Rentendiktat ihrer rechten Regierung bleibt ungebrochen. Mehr als 2,5 Millionen Menschen protestierten nach Angaben der Gewerkschaften am Samstag erneut gegen die von Staatschef Emmanuel Macron forcierte »Reform« der Altersversorgung, deren zentrales Anliegen eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit ist. Nicht nur soll das Renteneintrittsalter von bisher 62 auf künftig 64 Jahre erhöht werden; auch die Beitragszahlungen sollen mindestens 44 Jahre lang geleistet werden. In den vergangenen Monaten wuchs der Anteil der Franzosen, die das »Prestigeprojekt« des rechtsliberalen Präsidenten in seiner Gesamtheit ablehnen, von ursprünglich rund 65 Prozent auf inzwischen mehr als 75 Prozent.

Bilder der französischen TV-Sender zeigten am Sonnabend erneut Straßen, die schwarz waren von Menschen. Die Gewerkschaften, die den Widerstand gegen Macron seit November organisieren, zählten allein in Paris rund eine halbe Million Teilnehmer. Im Protest gegen Macrons Gesellschaftspolitik waren nicht nur die acht großen Verbände vereint, sondern auch die unterschiedlichen Generationen: Ob in Paris, Marseille oder Nantes – Studenten und Schüler, Männer und Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren sowie Senioren, die längst Pensionen oder Renten beziehen, marschierten gemeinsam.

Obwohl zur Zeit Schulen und Universitäten wegen der Winterferien geschlossen und viele Franzosen im Urlaub sind, konnten die Organisatoren der landesweit jeweils mehr als 240 Kundgebungen in der vergangenen Woche zweimal mehrere Millionen Menschen mobilisieren. Ein gewaltiger »Erfolg«, den auf verschiedenen TV-Kanälen sogar Abgeordnete der Präsidentenpartei Renaissance konstatierten. Der Protest beschränkte sich indes nicht nur auf die Metropolen des Landes, sondern fand am Wochenende selbst in Kleinstädten und Gemeinden statt, wo Tausende Menschen die Straßen bevölkerten. Für den 7. März kündigte die Gewerkschaft CGT einen Generalstreik an, der das Land zum zweiten Mal weitgehend »stillegen« soll.