Verweigerte Hilfe

IMAGO/Xinhua Angehörige von Verschütteten harren zwischen den Trümmern ihrer Häuser aus (Antakya/Hatay, 11.2.2023)

Zwar konnten auch am Wochenende noch Menschen lebend aus den Trümmern gerettet werden. Doch sechs Tage nach den schweren Erdbeben, die am Montag die türkisch-syrische Grenzregion verwüstet haben, schwindet die Hoffnung auf weitere Überlebende. Am Sonntag waren schon über 30.000 Tote registriert worden. Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen Martin Griffiths hatte am Tag zuvor gegenüber Sky News erklärt, die Opferzahl werde sich wohl noch »verdoppeln oder mehr«. Derweil wächst die Sorge vor dem Ausbruch von Seuchen.

»Wo ist der Staat? Der Staat macht hier nichts«, beklagte der aus Hatay stammende Abgeordnete der Arbeiterpartei der Türkei (TIP), Baris Atay, am Sonntag gegenüber jW ausbleibende Unterstützung für diese stark zerstörten Provinz an der Grenze zu Syrien. Insbesondere Regionen mit hohem alevitischen, arabisch-alawitischen und kurdischem Bevölkerungsanteil, wo die Oppositionsparteien viel Unterstützung erfahren, werden von der staatlichen Katastrophenhilfe systematisch ausgenommen. Viele Menschen müssten ihre Orte verlassen, weil ihre Häuser zerstört seien, berichtete der Abgeordnete der Demokratischen Partei der Völker (HDP), Zeynel Özen, am Sonntag gegenüber jW aus dem alevitisch geprägten Landkreis Elbistan in der Provinz Karamanmaras. Bei Temperaturen von bis zu minus 15 Grad drohten sie zu erfrieren. Das größte Problem seien fehlende Zelte und Toiletten. »Der Staat verhindert, dass die Hilfsgüter hierherkommen«, so Özen. Ein Hilfskonvoi aus Erzurum sei von der staatlichen Katastrophenhilfsagentur AFAD gestoppt worden, die es nicht erlaube, dass Zelte und Container aufgestellt werden. Angesichts der Zerstörung ihrer Häuser und fehlender Perspektiven würden die Menschen zur Migration gezwungen, da der Staat nicht die nötige Hilfe leiste, so die Befürchtung des durch die Erdbebenregion reisenden Vorsitzenden des alevitischen Pir Sultan Abdal Kulturvereins, Cuma Erce, gegenüber jW.

Am Wochenende wurde erstmals seit 30 Jahren der Grenzübergang zwischen den verfeindeten Staaten Türkei und Armenien geöffnet, damit ein armenischer Hilfskonvoi die Margara-Brücke passieren konnte. Das sozialistische Kuba hat am Wochenende eine 32köpfige Medizinergruppe seiner »Weißkittelarmee« in die Türkei entsandt. Das Technische Hilfswerk (THW) und andere deutsche und österreichische Hilfsorganisationen unterbrachen dagegen am Sonnabend ihre Rettungsarbeiten angesichts »tumultartiger Szenen«, da die Sicherheit der Helfer gefährdet sei, wie eine THW-Sprecherin in Bonn angab. Hintergrund sei wohl die Knappheit von Lebensmitteln und Trinkwasser.

In Medien und von Social-Media-Accounts, die der islamistisch-faschistischen Regierungsallianz nahestehen, wird gegen syrische Flüchtlinge als angebliche Plünderer und Diebe gehetzt. Ein regierungsnaher Journalist verbreitete am Sonnabend auf Twitter Videoaufnahmen von Polizisten und Männern in Zivil, die angebliche Plünderer folterten und verstümmelten. Während Hilfelieferungen der HDP blockiert und Mitglieder unabhängiger Hilfsorganisationen bedroht würden, käme es zu »Verbrechen gegen Flüchtlinge«, unrechtmäßigen Inhaftierungen und Folterungen, erklärte die rechtspolitische Sprecherin der HDP, Nuray Özdogan, am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Ankara. Verantwortlich dafür seien rassistische Gruppen sowie die Rhetorik der Regierungsallianz.