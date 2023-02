Die große Methode

picture alliance/ullstein bild Berliner Luft, die Kleinbürger bei ihrem Gelage in der Zeltstadt (Szenenbild aus »Kuhle Wampe«, Regie: Slatan Dudow, 1932)

Der folgende Text ist dem soeben im Verbrecher-Verlag erschienenen und von Falk Strehlow herausgegebenen Sammelband »Brecht und Klasse und Traum« entnommen und redaktionell erheblich gekürzt. Wir danken Verlag und Autor für die freundliche Genehmigung. (jW)

Brecht war in seinem Denken durch und durch materialistisch. Er träumte von einem »Zustand des Gemeinwesens, in dem der, welcher für sich selber sorgt, zugleich für das Gemeinwesen sorgt.« Er war davon überzeugt, dass die Interessen der Besitzenden partikularistisch und nicht universalisierbar sind, dass die Freiheit der Wenigen die Unfreiheit der Vielen voraussetze und sie einander bedingen. Er war davon überzeugt, dass allein das Interesse des Arbeiters/der Arbeiterin universalisierbar ist: ein Interesse an einem Recht auf Arbeit jenseits von der sozialen Unsicherheit kapitalistischer Marktabhängigkeit, an einer Arbeit, die nicht entfremdend ist, weil ihr Produkt nicht von den Eigentümern der Produktionsmittel privat angeeignet wird, an einer Arbeit, von der man leben kann, an einer Arbeit, die nicht krank macht oder mit ständiger Todesgefahr einhergeht, an einem Arbeitstag, der noch Zeit lässt für Familie, Freundschaften, Hobbys und öffentliches Engagement. Da aber Kapital und Arbeit in einem antagonistischen Verhältnis, in einem Klassengegensatz, existierten, die großbürgerliche Lebensweise und die großbürgerliche Kultur nur unter den Bedingungen der Ausbeutung und Unterdrückung anderer existieren könne, ging Brecht davon aus, dass erstens Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung eben nicht durch individuelle Verhaltensänderungen oder kleine Reformen von oben zu haben seien, sondern nur durch die grundlegende Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse, und dass zweitens die materielle Klassenlage der Lohnabhängigen das Potential biete, sich selbst zu befreien und damit auch die Befreiung der gesamten Gesellschaft von der zerstörerischen Logik der Profitmaximierung zu bewerkstelligen.

Ein anderer Fahrer

Der Zusammenhang zwischen Klasse und Traum bei Brecht ist am besten mit dem Schlusssatz aus der letzten S-Bahn-Szene in Brechts einzigem Film »Kuhle Wampe« (von 1932) markiert, als die Arbeiter in der S-Bahn auf die Frage des bürgerlichen Mitfahrers, wer denn die Welt ändern würde, antworten: »Die, denen sie nicht gefällt.«

Brecht war in seinem Denken also davon überzeugt, dass die Arbeiterklasse als einzige Kraft das Potential für eine dauerhafte und wirkungsvolle antikapitalistische Politik habe. Das bedeutet freilich nicht, dass aus einer notwendigen Bedingung auch eine hinreichende Bedingung wird. Denn Brecht kann natürlich nicht leugnen, dass aus Bankraub, Ladendiebstahl, Drogenschmuggel oder gar Menschenschmuggel kein Kommunismus entsteht, dass die Mafia keine halbe Kommunistische Partei ist. Auch er zielte ja auf ein verantwortliches Verhalten, auf eine sozialistische Ethik ab, die er – in schroffem Kontrast zum liberalen Individualismus – mit dem Bild des Autofahrens beschrieb: »Ich kenne einen Fahrer, der die Verkehrsregeln gut kennt, innehält und für sich zu nutzen weiß. Er versteht es geschickt vorzupreschen, dann wieder eine regelmäßige Geschwindigkeit zu halten, seinen Motor zu schonen, und so findet er vorsichtig und kühn seinen Weg zwischen den andern Fahrzeugen. Ein anderer Fahrer, den ich kenne, geht anders vor. Mehr als an seinem Weg ist er interessiert am gesamten Verkehr und fühlt sich nur als ein Teilchen davon. Er nimmt nicht seine Rechte wahr und tut sich nicht persönlich besonders hervor. Er fährt im Geist mit dem Wagen vor ihm und dem Wagen hinter ihm, mit einem ständigen Vergnügen an dem Vorwärtskommen aller Wägen und der Fußgänger dazu.«

Nichtsdestotrotz sah Brecht die Überwindung bürgerlicher Moralvorstellung als Voraussetzung dafür, dass es ein kollektives Handeln der Arbeiterklasse geben könnte. Er schreibt: »Die kleinen Verbrecher haben den Glauben daran verloren, dass Menschen selbstlos handeln könnten, und das ist angesichts unserer Zustände, welche das selbstlose Handeln zu einer Tat der Selbstzerstörung machen und die Massen mit Gewalt dazu zwingen, ihr eigenes Interesse zu vernachlässigen, eigentlich nur ein Zeichen von realistischem Verstand. Jedenfalls sind sie weit klüger als jene, die selbst bei ihren Verfolgern an Selbstlosigkeit glauben. Unsere Zeit hat kein Recht, selbstsüchtige Menschen zu verdammen, solange sie nicht Zustände schaffen will, die Selbstlosigkeit zu einer guten, das heißt für den Selbstlosen guten Tat machen. Die kleinen Verbrecher verletzen nur die Spielregeln der Selbstsüchtigen. Diese Spielregeln sind aber das Verdammungswürdigste.«

Das ist die Frage

Um diese zu brechen, bedürfe es eben einer Umwälzung der bürgerlichen Werte und auch eines Muts, die gesetzlichen Grenzen des bürgerlich-kapitalistischen Staates zu überschreiten. Trotzdem: Es stellt sich die Frage, wie sich Brecht nun den Übergang vom ideologisch beförderten »Egoismus« und der »Amoral« der Klasse-Individuen – als eine Form der selbstbewussten Verfolgung eigener materieller Interessen – hin zu einer Alternativmoral kollektiven Klassenkampfes dachte. Mehr noch: Wir wissen aus der Klassentheorie und Klassenforschung der letzten Jahrzehnte, dass der natürliche Zustand der Arbeiterklasse einer der Spaltung ist, weshalb die Entstehung der Arbeiter als bewusst handelnder Klasse einen politischen Prozess meint. Die einzelnen Arbeiter stehen als Arbeitskräfte in Konkurrenz zueinander und die Funktion des Staates sei es – so die zentrale Aussage der Staatstheorie von Nicos ­Poulantzas –, die Einheit der ebenfalls in Einzelkapitalien und in Fraktionen gespaltenen kapitalistischen Klasse herzustellen und zugleich die Arbeiterklasse über Regeln und Gesetze etc. zu »normalisieren«, zu »vereinzeln« und zu desorganisieren. Zudem – so die Forschung von Leo Panitch und Sam Gindin – beschädige das Leben als lebenslang Fremdbestimmte die Arbeiter in einer Weise, die auch zu den typischen Oberflächenerscheinungen, Verhaltensneurosen usw. führe, wie zum Beispiel der Mischung aus subalternem Kopfeinziehen einerseits und andererseits regelbrecherischem, teilweise toxisch-männlichem Risikoverhalten.

Wie also kommt man vom Arbeiter, der vor der Autorität den Kopf einzieht, zu dem selbstbewussten Arbeiter, der den Mut hat aufzustehen? Wie kommt man von dem individuell widerständigen Verhalten des Bummelstreikens, des Mitgehenlassens von Arbeitsmaterialien usw., zu Formen der kollektiven, solidarischen Selbstermächtigung? Wie entsteht aus dem Zusammenschluss von vereinzelten Arbeitern, die heute bei Deliveroo oder Gorillas einen Betriebsrat gründen wollen und dafür Entlassung riskieren, eine Gewerkschaft und wie der »Verein«, wie Brecht die für die sozialistische Umwälzung unersetzliche revolutionäre Arbeiterpartei nennt? Und wie erringt diese Partei der Klasse den Kommunismus, eine Ordnung, in der »zwischen dem Nutzen des einzelnen und dem Nutzen der Allgemeinheit kein Unterschied« (mehr) sei? (»Me-ti«)

imago images/Photo12 »Bei den Erdbeben, die kommen werden, werde ich / hoffentlich meine Virginia nicht ausgehen lassen durch Bitterkeit / Ich, Bertolt Brecht, in die Asphaltstädte verschlagen«, Brecht, »Vom armen B.B.«

Hort der Hoffnung

Brecht fand die Antwort in der marxistischen Dialektik, die er in seinem »­Me-ti« als die »Große Methode« beschrieben hat, also jene auf Aristoteles zurückgehende Denkbewegung, die weiß, dass die scheinbar statischen Dinge in Wirklichkeit im Fluss sind, dass eine Raupe und ein Schmetterling, eine Kaulquappe und ein Frosch, ein Samen und ein Baum nicht unterschiedliche Arten sind, und die diese Bewegungen durch Analyse der Umstände und Verhältnisse sowie durch darauf fußendes Handeln in die bestmögliche Richtung lenken will, »kleinere Änderungen in große verwandeln«. Bertolt Brecht selbst beschrieb die »Große Methode« so: »Die große Methode ist eine praktische Lehre der Bündnisse und der Auflösung der Bündnisse, der Ausnutzung der Veränderungen und der Abhängigkeit von den Veränderungen, der Bewerkstelligung der Veränderung und der Veränderung der Bewerksteller, der Trennung und Entstehung von Einheiten, der Unselbständigkeit der Gegensätze ohne einander, der Vereinbarkeit einander ausschließender Gegensätze. Die große Methode ermöglicht, in den Dingen Prozesse zu erkennen und zu benutzen. Sie lehrt, Fragen zu stellen, welche das Handeln ermöglichen.«

Brecht vertraute erst einmal darauf, dass Arbeiter imstande sind, ihre eigene Lage zu erkennen. Denn, wie es in »Lob der Dialektik« in seinem Lehrstück »Die Mutter« heißt: »Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein?« Hieraus ergibt sich das »Lob des Lernens«: »Suche die Schule auf, Obdachloser! / Verschaffe dir Wissen, Frierender! / Hungriger, greif nach dem Buch: es ist eine Waffe.« Und: »Fang an! Du musst alles wissen! (…) Prüfe die Rechnung. / Du musst sie bezahlen. / Lege den Finger auf jeden Posten / Frage: wie kommt er hierher?«

Kurzum, Brecht vertraute auf die Entwicklung von politischem Bewusstsein. Während Franz Kafka sagte, es gebe unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns, argumentierte Brecht: »Die Widersprüche sind die Hoffnungen!« (»Der Dreigroschenprozess«). Widersprüche wie die Beobachtung des hungrigen SA-Manns im »Lied vom Klassenfeind«, dass neben ihm ein »dicker Mann« läuft, der dasselbe ruft wie er. Widersprüche wie die in »Die Gewehre der Frau Carrar« gezogene Lehre, dass man sich nicht »aus dem Streit der Welt halten« könne, sondern dass im Leben Situationen entstehen können, in denen man – nicht für andere, sondern für sich selbst – auch mit Gewalt kämpfen muss.

Karl Marx zog seine Hoffnung aus der politischen Praxis. Die Revolution schaffe die Revolutionäre selbst. Brecht übernahm diesen Gedanken. Er schreibt: »Die Schlechten werden verbessert (…), indem man sie Verbesserungen machen lässt.« (»Me-ti«) Brecht wollte also keine Stellvertreterpolitik, sondern die Selbstorganisation der Ausgebeuteten und Unterdrückten. Nicht die Arbeiter, lediglich die »Vögel« zu »füttern«, sei im Sinne Lenins sinnvoll, denn »(s)ie sind darauf angewiesen (…), sie haben nichts zu fressen und können keinen Verein (keine Partei; I. S.) bilden.«

Staat und Küche

Es ist dies ein urdemokratischer, der liberalen Elitenherrschaft grundsätzlich entgegenstehender Geist, den auch Rosa Luxemburg in ihrem Vertrauen in die Volksmassen, die einmal in Bewegung geraten sind, teilte. Die Aufgabe der Partei, des Brechtʼschen »Vereins«, sei es eben, diesen Tiger zu reiten. Die »Bewerkstelligung der Veränderung und (die) Veränderung der Bewerksteller« gehen Hand in Hand, der sozialistische Mensch, der sich selbst regiert, sollte diesem Prozess entspringen. Das war Brechts Traum. Im »Me-ti« schreibt er in bezug auf Lenin: »Mi-en-leh sagte, jede Köchin müsse den Staat lenken können. Er hatte so zugleich eine Veränderung des Staates wie der Köchin im Auge. Aber man kann auch daraus die Lehre ziehen, dass es vorteilhaft ist, den Staat als eine Küche, die Küche aber als einen Staat einzurichten.«

Der Sozialismusversuch in der DDR kam nicht durch eine traumhafte Revolution zur Welt, sondern durch die militärische Totalniederlage des Faschismus und unter den Bedingungen sowjetischer Besatzung. Brecht wusste mit Lenin: »Die Wahrheit ist immer konkret«, man kann sich die geschichtliche Situation, in der man agiert, nicht aussuchen. Über die DDR sagte er: Hier »bat man mich in die Küche«, während man ihn dort (in der BRD) »an den Tisch« bat. (»Zwei Städte«)

Die Abwicklung des Sozialismus in seiner DDR erlebte Brecht nicht mehr. Und damit auch nicht, dass zu wenige deutsche Arbeiter – so wie in Mansfeld – ihr Volkseigentum verteidigten. Vielleicht hätte er auch einen Text wie »Die hellen Haufen« von Volker Braun schreiben können. Von seinem Traum von der klassenlosen Gesellschaft ließ Brecht nie ab.