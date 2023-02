Ringen um Höhe

Rudolf Stumberger Die weltweit größte freitragende Halle aus Betonfertigteilen: Die Paketposthalle im Westen Münchens

Wenn alles seinen kapitalistischen Gang geht, kann man in Zukunft dort, wo jetzt noch Mitarbeiter der Deutschen Post die Pakete sortieren, das Kapital »arbeiten« sehen: Wie die 200-Euro-Banknoten die Baugruben schaufeln, wie 100-Euro-Scheine die Verschalung zusammenzimmern und so das Hochhaus langsam in die Höhe gebaut wird. Aus Grund und Boden wird als Immobilie im Zuge des üblichen Casinospiels ein »Standort«, und aus dem eingesetzten Kapital wird Gewinn gezogen. Ja, man wird an dem Areal an der Friedenheimer Brücke in München in Zukunft quasi zusehen können, wie sich die Rädchen des »Marktmechanismus« fleißig drehen und das Geld dahin wandert, wo es seinesgleichen findet. Wenn nicht ein Bürgerbegehren erfolgreich ist.

Um was für ein Bauvorhaben und was für ein Areal handelt es sich? Nun, es geht um zwei neue Hochhaustürme, die in München in Nachbarschaft zur Paketposthalle an der Friedenheimer Brücke – sie verbindet die Arnulf- und die Landsberger Straße über die Bahngeleise hinweg – gebaut werden sollen. Die monumentale Halle mit einer Spannweite von knapp 150 Metern entstand zwischen 1965 und 1969 und gilt als die weltweit größte freitragende Halle aus Betonfertigteilen; das denkmalgeschützte Gebäude wird derzeit noch von der Post genutzt, in diesem Jahr soll das Briefverteilzentrum nach Germering verlegt werden. Diese Paketposthalle soll in der Planung des Schweizer Architekturbüros Herzog/de Meuron und des Bauherrn, des Immobilienunternehmers Ralf Büschl, der Halle und Gelände von der Deutschen Post gekauft hat, als öffentlicher, überdachter Platz mit seinen 18.000 Quadratmetern das kulturelle Zentrum eines neuen Stadtviertels werden.

Büschl sieht sich als »Münchner Unternehmen« auch in einer Verantwortung der Stadtgesellschaft gegenüber, er wolle ein dichtes, urbanes Quartier schaffen. Auf dem insgesamt 100.000 Quadratmeter großen Areal, so der Masterplan, könnten in sechsgeschossigen »Hofgebäuden« rund 1.100 neue Wohnungen entstehen, in den Erdgeschossen sind Räume für Gewerbe, Büros, soziale Einrichtungen und Restaurants vorgesehen. Markantes Zeichen dieses neuen Viertels aber werden die beiden neben der Paketposthalle geplanten Hochhaustürme mit einer Höhe von 155 Meter sein. Diese seien »grundsätzlich vorstellbar«, so der Ausschuss des Stadtrats für Stadtplanung und Bauordnung in seiner grundsätzlichen Zustimmung zum Masterplan vom Oktober 2019.

Immobilien sind eine Form leistungslosen Vermögens, betrachtet man den geradezu irrsinnigen Wertzuwachs der vergangenen Jahre in attraktiven Lagen wie zum Beispiel der bayerischen Landeshauptstadt. Hier konnten Grundbesitzer jeden Tag dabei zusehen, wie sie stündlich reicher wurden, ohne auch nur den kleinen Finger zu rühren. Immobilien als ein begrenztes Gut, das nicht – ­anders als Autos oder Waschmaschinen – beliebig vermehrbar ist, bringen so eine der Schamlosigkeiten kapitalistischen Wirtschaftens hervor. Zwar steht in der Bayerischen Verfassung: »Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen«, doch wirksam wird dieser Paragraph nicht. Weil: Es herrscht Bundesrecht.

Ob und wie

Nun ist es nicht so, dass in München nicht über private Bauvorhaben diskutiert wird. Jedenfalls, wenn die Bauhöhe 99 Meter überschreitet. Werden Millionengewinne unter 98 Meter realisiert, wird eher nicht debattiert, weil: So ist das halt. Im reichen München. Wenn man sich dort aufregt, dann aus ästhetischen Gründen.

Dann geht es um die sogenannte Hochhausfrage. Legendär der von Exoberbürgermeister Georg Kronawitter 2004 durchgesetzte Bürgerentscheid, wonach die Bauhöhe 99 Meter nicht überschreiten dürfe (er war rechtlich ein Jahr bindend). Bei dieser Konfrontation stehen sich »Traditionalisten« und »Modernisierer« gegenüber, heißt es gerne. Neuer Gegenstand der Hochhauskämpfe sind jetzt die zwei geplanten 155-Meter-Türme an der Paketposthalle im Westen von München. Die Debatte geschieht auch über Foren im Internet.

Dazu hatte die Landeshauptstadt unter dem Titel »Hoch hinaus« eine dreiteilige digitale Gesprächsreihe ins Leben gerufen. Dabei ging es um die Erfahrungen in anderen Städten, um gesellschaftliche und soziologische Betrachtungen und um Fragen wie: Was macht ein gutes Hochhaus aus? Wie müssen Hochhäuser gestaltet sein, damit sie einen Mehrwert für die Stadtgesellschaft bieten? Die Onlineveranstaltungsreihe bildet den Auftakt für den öffentlichen Diskurs zur Fortschreibung der beiden Münchner Hochhausstudien von 1977 und 1995, die Antwort auf die Frage geben sollten, wie man mit Hochhäusern im Münchner Stadtgebiet umgeht. Auch der Bund Deutscher Architekten (BDA), Landesverband Bayern konstatiert: »Die Debatte, ob und wie in München neue Hochhäuser gebaut werden sollen, ist derzeit wieder entflammt.« Geführt wird auch diese Debatte online auf »BDA Talk«, das ist ein interdisziplinäres Diskussionsforum, auf dem »kontinuierlich aktuelle und/oder übergeordnete Themen zum Baugeschehen (in Bayern) thematisiert und debattiert werden«.

Herzog & De Meuron »Grundsätzlich vorstellbar«: Entwurf für die beiden 155-Meter-Türme neben der urbanisierten Halle

Seitdem wogt der Streit in der Stadt um die beiden geplanten Türme. Dabei nimmt Münchens Stadtbaurätin Elisabeth Merk in ihrem Diskussionsbeitrag auf »BDA Talk« einen nicht grundsätzlich ablehnenden, aber abwägenden Standpunkt ein. Sie konstatiert: »Auch Hochhäuser gehören zu München als dynamischer und offener Stadt«, doch man wolle »keinen Hochhauszoo mit undefiniertem Inhalt, sondern gut gestaltete Architekturen«, die es verstünden, Bezug zu ihrer Umgebung aufzunehmen. Explizit positiv zum Projekt äußert sich Anna Hanusch, Architektin und Stadträtin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste; für sie stellt das Areal der Paketposthalle einen der Räume dar, »die auf neue Interpretationen und auf die ganz spezielle Architektur warten, die auch mal hoch hinausragen und deutlich sichtbar sein darf«. Hanusch: »Mich überzeugt die Idee der Wiedererweckung eines Denkmals als Kulturraum, gepaart mit dem Mut, zu Urbanität, Vielfalt und Dichte im Quartier direkt an großen Verkehrsadern ein weit ausstrahlendes Zeichen zu setzen.« Mit dem Bürgerentscheid von 2004 steht die Architektin eher auf Kriegsfuß, greife er doch grundsätzlich in die Expertise der Stadtplanung und der Architektur ein, nach der sich die Gestalt eines Baus immer aus dem Ort und der Nutzung entwickle: »Ich konnte diese Begrenzungshaltung nie unterstützen und hoffe sehr, dass wir diese lähmende gläserne Decke über der Stadt in einem gemeinsamen Prozess der Politik mit der Stadtgesellschaft endlich durchbrechen.«

Hoch und problematisch

Demgegenüber betont Rainer Hofmann, Architekt und Stadtplaner in München sowie Vorsitzender des BDA Kreisverbands München-Oberbayern, die »Schattenseiten« hoher Häuser. Denn würden diese in einen niedrigeren Stadtkern integriert, schafften sie »quasi über Nacht privilegierte Lagen. Wer in einem Hochhaus wohnt, braucht sich über die Wirkung der Gestalt dieses Gebäudes wenig Gedanken zu machen, denn der Nutzer sieht es nicht! Er sieht aber alles um sich herum! Die gewachsene Stadt wird zur Kulisse derer, die über sie hinwegsehen können.« Es entstehe gewissermaßen eine Projektion der Stadt auf die »Fensterleinwände« dieser (wenigen) Bewohner der Hochhäuser. Dies müsse man sich bewusst machen, wenn man sondiere, wen und was diese hohen Häuser beinhalten sollten. Hofmann weiter: »Vielleicht sind richtig hohe Häuser im Kern einer Stadt wie München, die unter anderem auch davon lebt, dass viele ihrer Quartiere noch wunderbar durchmischt sind, gar nicht das Richtige – nicht, weil das Stadtbild dies nicht verträgt, sondern weil diese Privilegien vielleicht gar nicht verhandelbar bzw. gewünscht sind …«

Richtig hochhauskritisch wird es hingegen im Münchner Forum, einem bürgerschaftlichen Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt. »Entstanden Ende der 1960er Jahre aus dem Konflikt zwischen kritischen Bürgern und Stadtpolitik um die autogerechte Umgestaltung Münchens, ist das Münchner Forum seit mehr als 50 Jahren ein wichtiger Mittler zwischen Bürgerinteressen und den Vorhaben und Planungen städtischer Politik, Verwaltung sowie privater Investoren«, so die Selbstbeschreibung. Auch hier wird die Hochhausdiskussion digital geführt, etwa in dem Onlinemagazin Standpunkte. In der Ausgabe 6/7 von 2020 geht der Dokumentarfilmer Dieter Wieland unter dem Titel »Hochhäuser sind Parasiten« mit dieser Bauform hart ins Gericht: »Kein Gebäude beherrscht so sehr sein Umfeld, kein Bauwerk strahlt so weit aus in seinen Auswirkungen. Der eine hat den Ausblick, die Mehrheit hat den Anblick. Ein Leben lang. Die einen haben Licht, die anderen liegen im Schatten. Die wenigen gewinnen, die Mehrheit verliert.«

Es gebe keinen logischen Grund, »Menschen so hoch aufeinanderzustapeln«, es sei »gar nicht wahr, dass wir mit dem Hochhaus Fläche einsparen würden«. Flächengewinn gebe es bei Geschosshäufung nur bis zum vierten Stock, ab da würde er verschwindend klein. Auch eine Untersuchung der Berliner Senatsverwaltung zu 12.000 Baublöcken im Stadtgebiet kam 2012 zu dem Ergebnis, dass »ab einer Geschosszahl zwischen vier und fünf die Einwohnerzahl der untersuchten Wohnblöcke nicht kontinuierlich mit der Anzahl der Geschosse zunimmt, sondern gleichbleibt«. Zudem wüchsen, so Wieland, dadurch »nur die Abstandsflächen, das trostlose Niemandsland des Abstandsgrüns. Wo es zieht und der Regen um die Ecken pfeift.« Den Begriff von Hochhäusern als »städtebaulichen Parasiten« hat inzwischen übrigens auch Robert Brannekämpfer, CSU-Landtagsabgeordneter und Mitglied des Landesdenkmalrates, übernommen. Er ist einer der Initiatoren eines Bürgerbegehrens, das sich gegen den Bau der Hochhäuser richtet, sollten diese höher als 60 Meter sein. An die 20.000 Unterschriften liegen schon vor, benötigt werden 35.000. Dann könnten die Münchner in einem Bürgerentscheid über die Höhe der Hochhäuser abstimmen.

Derzeit wird in der bayerischen Landeshauptstadt an einer neuen Münchner Hochhausstudie gearbeitet. Sie soll die zwei bisherigen Hochhausstudien von 1977 und 1995 fortschreiben und aktualisieren. Grundlage dafür bildet das Gutachten des Münchner Büros »03 Architekten«. Der bislang vorliegende Entwurf folgt der »Münchner Linie«, die nach einem »Ausgleich zwischen dem Bewahren des traditionellen Stadtbildes und der Förderung von zeitgemäßem Bauen an geeigneten Standorten« verlangt. Die Verfasser der Studie messen dem bestehenden Stadtbild einen hohen Wert zu und sehen für weite Teile den Erhalt und die Stärkung der Traufe oder nur eine moderate Akzentuierung vor.

Dennoch werden Hochhäuser als selbstverständlicher Bestandteil der Stadt betrachtet. Thema Wohnungsbau: Hier führen die Verfasser aus, dass das Hochhaus in der Regel mit höheren technischen Baukosten verbunden ist. Daher gebe es Potentiale für einen preisgünstigen Wohnungsbau nur bei moderater Höhenentwicklung. Wichtig: »Der große Bedarf an kostengünstigen Wohnraum wird nicht zu einem entscheidenden Anteil durch Wohnhochhäuser gelöst werden.«