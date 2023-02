Die liberale Orgie

Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist in die Académie française aufgenommen worden. In seiner auf französisch gehaltenen Rede in Paris sagte er: »Die französische Literatur hat die ganze Welt von einer besseren Welt träumen lassen.« Vargas Llosa ist der erste nicht auf französisch schreibende Schriftsteller, der in die Akademie aufgenommen wurde. Die Académie française zählt zu den ältesten Einrichtungen des geistigen Lebens in Frankreich und wacht über die Vereinheitlichung und Pflege der französischen Sprache. Die Akademie besteht aus 40 auf Lebenszeit berufenen Mitgliedern. (dpa/jW)