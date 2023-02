Bei guter Kondition

Die Performancekünstlerin Marina Abramovic und ihre Studentinnen und Studenten zeigen im Sommer eine Langzeitperformance am Museum Folkwang in Essen. Das Projekt werde zwischen 30. Juni und 9. Juli in einer auf neun Tage angelegten »Long Durational Performance« präsentiert, teilten die Hochschule und das Museum am Freitag mit. Im Mittelpunkt stehen Ausdauer und Konzentration der Künstlerinnen und Künstler. Die Performances laufen nach Angaben von Abramovic sechs Stunden pro Tag. »Für meine Lehrmethode ist es sehr wichtig, die Studierenden schon in einem sehr frühen Stadium mit realen professionellen Arbeitsbedingungen und einem echten Publikum in Kontakt zu bringen«, sagte sie. Die in Belgrad geborene 76jährige Abramovic tritt seit 1973 weltweit mit Performances auf, in denen sie immer wieder die eigenen psychischen und körperlichen Grenzen auslotet. (dpa/jW)