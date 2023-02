Anonym und doch vertraut

Joan Genovés, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Juan Genovés, »El abrazo« (Die Umarmung), 1976

Wanderer, kommst du in die schöne Stadt Valencia, dann vergiss nicht, dir zwei Ausstellungen anzuschauen, die noch bis weit in den April hinein zu sehen sind. Für die eine, in der Fundació Bancaixa, hat die Kuratorin María Toral mehr als siebzig großformatige Bilder aus sechs Jahrzehnten des Malers Juan Genovés (1930–2020) zusammengetragen. Chronologisch angeordnet, zeigen sie nicht nur seinen künstlerischen Werdegang, sondern auch die politischen Verhältnisse, unter denen sie entstanden sind.

Der gebürtige Valencianer Genovés, Sohn eines sozialistischen Handwerkers und einer tiefgläubigen Bäuerin, wuchs im Bürgerkrieg und unter der Franco-Diktatur auf, schloss sich früh der illegalen Kommunistischen Partei an und fand in den sechziger Jahren zu seinem unverwechselbaren Stil, indem er in Opposition zum vorherrschenden Informel mit Elementen der Pop Art und des Fotorealismus Menschen malte, die zu Dutzenden, Hunderten den öffentlichen Raum beanspruchen und deshalb von uniformierten Schlägertrupps auseinandergetrieben, eingekesselt oder aus großer Höhe, von einem Flugzeug oder durch ein Teleobjektiv, ins Visier genommen werden. Anders als die meisten seiner schreibenden Zeitgenossen, unter ihnen Elias Canetti, nahm er nicht die Masse als etwas Bedrohliches oder gar Dämonisches wahr, sondern deren Repressoren, die häufig unsichtbar und für den Betrachter trotzdem omnipräsent blieben.

Herzstück der Ausstellung ist das Gemälde »El abrazo« (Die Umarmung) aus dem Jahr 1976, das für die spanische Zeitgeschichte ebenso emblematisch ist wie Picassos »Guernica«. Als Plakat in einer Auflage von 500.000 Stück verbreitet, sollte es der Forderung nach Amnestie für die politischen Gefangenen bildnerischen Ausdruck verleihen. Auf ihm ist, auf weißem Hintergrund, eine Gruppe von Menschen zu sehen, die aufeinander zulaufen, einander umarmen. Eine Frau, die ins Leere fasst, sonst ausschließlich Männer. Die Freigelassenen, und die, die sie empfangen. Obwohl ihre Köpfe nur von hinten zu sehen sind, entfaltet das Bild eine ungeheure emotionale Kraft. Die Anonymität verleiht den Gestalten, paradoxerweise, individuelle Züge. Als Urheber des Plakats wurde Genovés verhaftet und erst nach heftigen Protesten aus der berüchtigten Sicherheitsdirektion an der Madrider Puerta del Sol entlassen.

»El abrazo« hing nicht nur in unzähligen Wohnungen, sondern auch im Büro eines kommunistischen Anwaltskollektivs in der Calle de Atocha, das im Jänner 1977 von einem faschistischen Stoßtrupp überfallen wurde. Drei Anwälte, ein Student und der Pförtner wurden erschossen, vier weitere Anwälte – drei Männer, eine Frau – schwer verletzt. Infolge des Massakers von Atocha und der Trauerkundgebung zwei Tage später, an der über hunderttausend Menschen teilnahmen, sah sich Spaniens Präsident Adolfo Suárez gegen den Widerstand aus den eigenen Reihen gezwungen, die Kommunistische Partei zu legalisieren.

Ana Penyas Ana Penyas mit dem Frauenkollektiv Territorio Doméstico, »No somos como de la familia« (Wir sind nicht wie die Familie), 2021

Bemerkenswert ist, dass Genovés auch in den Jahren, Jahrzehnten nach dem Ende der Diktatur an den Massenszenen festgehalten hat. Die bisher monochromen Bilder werden farbig, die Gestalten heben sich scheinbar oder reell, als Reliefs, von der Leinwand ab. Allerdings sind die Ursachen, die Menschen in Bewegung setzen, aufeinander zu oder voneinander weg, nicht mehr klar zu erkennen. Es scheint, dass ihnen das Ziel abhandengekommen ist. Aber Farbe und Vertrautheit der Figuren deuten an, dass Genovés bis zuletzt nicht zu denen gehört hat, die sich die Abkehr von den revolutionären Idealen ihrer Jugend als Tugend anrechnen lassen. Dafür spricht auch seine lange Freundschaft mit dem ebenfalls aus Valencia stammenden Maler und Grafiker Josep Renau (1907–1982), der sich nach Jahren im mexikanischen Exil in der DDR niedergelassen hatte. Und noch etwas soll erwähnt werden, das in der Ausstellung kaum sichtbar wird: Genovés’ unverdrossenes Bemühen, Gruppen zu bilden, um mit Malergefährten und Intellektuellen gegen die Vereinzelung anzugehen, die im Kunstbetrieb ebenso großen Schaden anrichtet wie in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.

Der Wille zum gemeinschaftlichen Tun verbindet Genovés mit Ana Penyas, Jahrgang 1987, deren Arbeiten einen großen Saal im IVAM, dem Institut für Moderne Kunst, füllen. Ebenfalls in Valencia aufgewachsen, ist Penyas mit zwei Graphic Novels bekannt geworden, in denen das Thema ihrer Ausstellung »En una casa« (In einem Haus), die sie gemeinsam mit der Anthropologin Alba Herrero gestaltet hat, bereits angeklungen war. Die erste Bildergeschichte, »Estamos todas bien« (Es geht uns allen gut, 2018), handelt von ihren beiden Großmüttern, die zweite, die auf deutsch unter dem Titel »Sonnenseiten« (Bahoe Books, 2022) erschienen ist, von den Folgen des Massentourismus für das Leben der einheimischen, aus dem Binnenland an die Mittelmeerküste abgewanderten Bevölkerung. Hier wie dort taucht am Rande auf, was in der Ausstellung in der Abfolge von Zeichnungen, Hörstationen, Anzeigen, Broschüren und Zeitungsartikeln im Mittelpunkt steht: die Hausarbeit, die jahrelang von den Ehefrauen und inzwischen, speziell in der Altenpflege, von Immigrantinnen aus Lateinamerika, Afrika und Osteuropa geleistet wird. Unterbezahlt, überanstrengt, ohne soziale Absicherung.

Penyas weist als Grafikerin wie als Autorin eine unverwechselbare Handschrift auf, die sich auch hier, in der Darstellung der Pflegerinnen und Putzfrauen, niederschlägt: viele raffiniert verfremdete Standfotos aus Fernsehshows und Telenovelas, viel Text, dann wieder lange Sequenzen von Zeichnungen, die auf Sprechblasen verzichten. Wesentlich aber ist, dass sie gemeinsam mit Herrero fünfunddreißig Frauen – von A wie Arabella Lozada Jaramillo bis V wie Vanja Kirova Yordanova – ermutigt hat, ihren beruflichen und privaten Alltag zu veräußern. In der grafischen Aneignung dieser Erfahrungen gelingt Penyas das an Genovés’ Malweise erinnernde Kunststück, ihre Heldinnen zu individualisieren und gleichzeitig als Kollektiv vorzustellen. Die zärtliche Hingabe, mit der sie das tut, entspricht dem Selbstbewusstsein, mit der die Frauen auf ihre Rechte und ihre Würde pochen.