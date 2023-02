Der realistische Optimist

imago images/ZUMA Press Leben lernen mit Robert Forster (Porto, 2019)

Seit Jahrzehnten hilft die Musik von Robert Forster Menschen durch Lebenskrisen. Unaufgeregt, unsentimental und klarsichtig. Nie gibt es eine Umarmung, nie ein geheucheltes »Alles wird wieder gut«. Es wird nämlich längst nicht alles wieder gut. Manche Wunden werden nicht von der Zeit geheilt, sie bleiben für immer. Man lernt nur, mit ihnen zu leben. Und manchmal hilft diese Erkenntnis, dieser nüchterne, wohlwollende Blick viel besser als die geteilte Traurigkeit. Forster steht bei jeder Krise fest und beobachtend im Alltag, und seine daraus entstehende Musik steht fest an deiner Seite.

Während des Coronalockdowns hatte Robert Forster das neue Album schon fast fertiggeschrieben, als ihn selbst eine dieser Krisen traf, durch die er sonst anderen hilft: Bei seiner Frau Karin Bäumler wurde Krebs festgestellt. Es folgte das volle Programm mit Sorge, Unsicherheit, Verzweiflung und Chemotherapie. Und jetzt half die Musik ihm selbst und seiner Familie – beim gemeinsamen abendlichen Zusammensein mit den erwachsenen Kindern Louis und Loretta wurden Songs gespielt und neue geschrieben. In dieser Phase ist der Opener des gerade erschienenen Albums »The Candle and the Flame« entstanden, der Ein-Groove-Rocker »She’s a Fighter«. Der Text besteht nur aus der Zeile »She’s a fighter / She’s fighting for good.« Alles Wichtige ist damit gesagt, jedes weitere Wort wäre überflüssig, würde nur stören und ablenken. Jedes weitere Wort würde dem emotionalen Gehalt des Songs nichts hinzufügen, sondern ihm etwas nehmen.

Das ganze Album klingt wie eine Huldigung seiner Beziehung, vor allem aber wie eine Huldigung seiner Frau. Der naheliegende Gedanke wäre, dass Forster die Songs angesichts ihrer Erkrankung geschrieben hat. Aber fast alle Stücke stammen noch aus der Lockdownphase. Lediglich »She’s a Fighter« ist neu hinzugekommen. Selbst »It’s Only Poison«, bei dem man sofort an Chemotherapie denken muss, entstand vor der Diagnose. Und dennoch lassen sich alle Songs im Lichte der aktuellen privaten Situation lesen. Seiner eigenen wie der jedes Zuhörers. Kunst hat manchmal diese wunderbare Atemporalität und Interpretationsoffenheit.

»The Candle and the Flame« ist Forsters achtes Soloalbum. Dazu kommen noch neun mit den Go-Betweens. In der australischen Band, die in den 1980ern lange vor dem großen Durchbruch stand, diesen aber nie geschafft hat, stand ihm Grant McLennan zur Seite, sein Freund und Songwriting-Partner, der 2006 an einem Herzinfarkt verstarb. McLennan schrieb die sonnigen Popsongs, Forster die eckigeren Stücke, die oft länger brauchen, sich zu offenbaren, aber auch länger bleiben. Auf den Soloalben, die während der zwischenzeitlichen Trennung der Go-Betweens in den 1990ern entstanden, merkte man deutlich, dass McLennan das Gegengewicht mehr fehlte als Forster. Während McLennans Alben ohne die spröde Nachdenklichkeit Forsters bisweilen seltsam belanglos wirkten, entdeckte Forster mehr und mehr seine zugänglichere Seite, fand die fehlende Seite in sich selbst.

Karin Bäumler ist seit 32 Jahren an seiner Seite – als Ausgleich, als Rückhalt und manchmal auch als Musikerin, die ihn auf seinen Touren begleitet. Und vielleicht ist sie es auch, die Forster seinen grundsätzlichen Optimismus ermöglicht. Es ist nie ein blinder Optimismus, sondern ein wacher, aufgeklärter. Keiner, der eine rosige Zukunft verspricht, sondern einer, der die Machbarkeit des Nötigen konstatiert. Irgendwann entschloss sich die Familie, die Songs, die sie abends spielte, festzuhalten. Mit einigen wenigen befreundeten Musikern setzte man sich in einem Studio in Brisbane zusammen und nahm die Lieder auf. Live, mit Blickkontakt und weitgehend ohne nachträgliche Overdubs. »The Candle and the Flame« ist zugleich eine Momentaufnahme als auch ein Rückblick auf über 30 Jahre des gemeinsamen Lebens, auf über 40 Jahre im Musikgeschäft und 65 Jahre als Robert Forster. Ein weiteres Kapitel im Buch Forster, ein Buch ohne dramatische stilistische Brüche, sondern ein Buch des ständigen Wachstums.