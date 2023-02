Jeweils einzigartig

Wang Song/XinHua/dpa Erfolgreiche Entwicklung nach eigenen Grundsätzen: Die Harbin Electric Corporation in der gleichnamigen Stadt (3.9.2022)

Sie schlägt Wellen im Westen: die erste Grundsatzrede von Chinas Präsident Xi Jinping in diesem Jahr. Die Rede, gehalten am Dienstag zur Eröffnung einer Studiensitzung an der Parteischule des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, behandelte vor allem die Modernisierung chinesischer Prägung – das Streben nach Fortschritt, Wachstum und Wohlstand in der Form, wie sie die Volksrepublik praktiziert. Das geschieht, darauf wies Xi ausdrücklich hin, mit bemerkenswertem Erfolg. China habe »in wenigen Jahren den Prozess der Industrialisierung vollendet«, für den »die entwickelten Länder des Westens mehrere hundert Jahre« benötigten. Damit sei es ihm gelungen, die absolute Armut im Land zu beseitigen und moderaten Wohlstand zu schaffen. Das mache Mut, sagte Xi, die spezifische Modernisierung chinesischer Prägung weiter voranzutreiben, um den Wohlstand der gesamten Bevölkerung in den kommenden Jahren weiter zu heben.

Vor allem zwei Aussagen aus Xis Rede haben im Westen Unmut erregt. Die erste: Xi wies darauf hin, Chinas Aufstieg widerlege »den Mythos«, Modernisierung sei »gleichbedeutend mit Verwestlichung«. Zwar müssten alle Länder bei der Modernisierung deren »generellen Regeln« folgen. Ihren spezifischen Entwicklungsprozess aber hätten sie den besonderen Realitäten in ihrem jeweils einzigartigen Kontext anzupassen. Für die Modernisierung chinesischer Prägung nennt die Kommunistische Partei gewöhnlich fünf Spezifika, darunter die Tatsache, dass mit der Volksrepublik ein Land mit besonders großer Bevölkerung modernisiert werden muss, sowie das Ziel, die Modernisierung auf einem stets friedlichen Entwicklungsweg zu erreichen. Im Westen hatten viele lange Zeit die Hoffnung gehegt, Chinas wirtschaftlicher Aufstieg werde zu einer Entwicklung strikt nach westlichem Modell führen und früher oder später die Herrschaft der Kommunistischen Partei beenden. Dieser Hoffnung, die zuletzt ohnehin geschwunden ist, hat Xi nun explizit eine Absage erteilt.

Die zweite Aussage in der Rede, die im Westen auf Unmut stößt, betrifft nicht China selbst, sondern den globalen Süden. Die Tatsache, dass Modernisierung nicht »gleichbedeutend mit Verwestlichung« sei, gelte, erklärte Xi, für Entwicklungsländer überall; diese hätten damit eine größere Zahl an Wegen, die sie beim Streben nach Fortschritt zurücklegen könnten. So gebe es »eine chinesische Lösung«, um »die Suche nach einem besseren Gesellschaftssystem für die Menschheit« zu fördern. In diesem Zusammenhang wies Xi darauf hin, es gelte, Anstrengungen zu unternehmen, um »größere Effizienz als der Kapitalismus« zu erreichen und zugleich wirkungsvoller »Fairness in der Gesellschaft« zu erlangen. So vage diese Formulierung auch ist: Sie erhebt den Anspruch, im globalen Süden für eine Alternative zum Kapitalismus westlicher Prägung zu werben. Die Kampfansage, die darin steckt, kommt bei den Herren der alten, im Abstieg begriffenen Welt natürlich schlecht an.

Es mag Zufall gewesen sein, dass noch am selben Tag auch US-Präsident Joseph Biden eine große Rede hielt – die State of the Union Address. »Den Wettkampf gegen China zu gewinnen, das sollte uns alle verbinden«, forderte Biden; seine Regierung unternehme alles, um die Vereinigten Staaten für diesen Wettkampf »stark zu machen«. Er sei überzeugt: »Wir sind in der stärksten Position seit Jahrzehnten, mit China oder jedem anderen in der Welt zu konkurrieren.« Mit Blick auf die große Rivalität mit den USA hatte Xi kurz zuvor an der Parteischule des Zentralkomitees darauf gedrungen, China müsse auch zukünftig alles daran setzen, sich nicht von den USA isolieren zu lassen, sondern sich tief in der globalen Arbeitsteilung zu verankern. Und er hatte gewarnt, Chinas sehr erfolgreiche Modernisierung werde »auf Risiken, Herausforderungen, Schwierigkeiten und sogar gefährliche Stürme« stoßen, »von denen wir einige vorhersehen können, andere aber nicht«. Es gelte deshalb nun, »unseren unbeugsamen Kampfgeist« zu mobilisieren, »um neue Horizonte zu öffnen für unsere Sache«.