Auf der Spur

Markiian Lyseiko/UkrInform/Avalon/picture alliance/Photoshot Bakteriologisches Labor des sanitären und epidemiologischen Dienstes in Lwiw (November 2020)

Kriege sind stets Testfelder für vorher unbekannte oder noch nicht einsatzreif entwickelte Waffen – der Ukraine-Krieg ist wieder ein Musterfall. Der frühere hochrangige französische Geheimdienstler Alain Juillet nannte ihn im Dezember 2022 den ersten Krieg »von dieser Bedeutung und Größe mit modernen Mitteln« und nannte als Beispiele die Verwendung von Drohnen und die »wiederentdeckte« Artillerie.

Allerdings benötigen die einheimischen Soldaten offenbar Nachhilfe bei der Bedienung der modernen Raketenwerfer etwa vom Typ Himars, die ihnen von den USA und anderen westlichen Staaten zur Verfügung gestellt werden. Jedenfalls titelte die Washington Post am Donnerstag nachmittag (Ortszeit): »Ukrainische Beamte sagen, dass sie fast nie Himars-Granaten abschießen, ohne dass sie detaillierte Koordinaten von US-Militärs erhalten, die sich anderswo in Europa befinden.« Ziele seien etwa russische Munitionsdepots oder Kasernen. Ein hochrangiger US-Vertreter habe die »Schlüsselrolle der USA« bestätigt. Er wurde mit den Worten zitiert, die USA seien nicht »an der Auswahl oder dem Einsatz von Zielen beteiligt«. Ob diese US-Kriegssteuerung auch von US-Militärbasen in der Bundesrepublik aus erfolgt, blieb offen.

US-Biowaffenprogramm

Zu den mehr oder weniger geheimen US-Hilfen zur militärischen Stärkung der Kiewer Regierung zählt auch die Ausdehnung des weltweiten Pentagon-Forschungsprogramms zu biologischen Waffen auf die Ukraine. Als Russland nach dem Einmarsch seiner Truppen über entsprechende Funde berichtete und Dokumente veröffentlichte, konnte sich Washington nicht so recht auf eine Position dazu einigen. Vorherrschend ist die Behauptung: alles russische Erfindung. Wo es vom Pentagon finanzierte Biolabore gebe, sei alles harmlos. Der chinesische Vertreter im UN-Sicherheitsrat sagte dazu am 14. März 2022, wenn die USA der Auffassung seien, es handele sich um russische Falschinformationen, könnten sie »uns einfach relevante Daten zur Klärung zur Verfügung stellen«. Die internationale Gemeinschaft habe bereits Besorgnis über die biologischen Aktivitäten des US-Militärs geäußert, das nach eigenen offiziellen Angaben »über 336 Labore in der ganzen Welt« verfüge. Am 13. Juni 2022 überreichte Moskau in Washington einen Katalog exakter Fragen. Auf relevante Daten aus den USA wartet die Welt bis heute.

Russland blieb nicht untätig. Am Donnerstag erklärte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow in Moskau auf einer Pressekonferenz, die Arbeit der von der Duma eingesetzten Parlamentskommission zur Untersuchung der militärischen und biologischen Aktivitäten der USA in der Ukraine näherten sich ihrem Abschluss. Das US-Militär zeige großes Interesse auf diesem Gebiet, »einschließlich der Sammlung von Biomaterialien, entsprechender Manipulationen von Viren, Bakterien und ihren Trägern in den Gebieten, die an den russischen Grenzen liegen«.

Drohnen mit Tanks

Das hatte die russische Delegation auf der neunten Überprüfungskonferenz der 1975 in Kraft getretenen Biowaffenkonvention, die vom 28. November 2022 bis zum 16. Dezember 2022 in Genf stattfand, für die Ukraine konkretisiert. In einer Erklärung vom 30. November wies sie darauf hin, dass aus verschiedenen Quellen stammende Informationen »die führende Rolle der Threat Reduction Agency (TRA – Agentur für Bedrohungsreduzierung) des Pentagons sowie anderer amerikanischer Privatunternehmen, die reguläre Auftragnehmer des US-Militärs sind, darunter Black & Veatch Special Projects Corp, CH2M Hill und Metabiota, bei der Finanzierung der militärischen und biologischen Aktivitäten in der Ukraine« bestätigen. Darüber hinaus hätten die russischen Streitkräfte »am 9. März 2022 im Gebiet Cherson drei unbemannte Luftfahrzeuge, die mit 30-Liter-Behältern und Geräten ausgestattet waren, die zum Versprühen von Biostoffen verwendet werden können«, entdeckt. Ende April seien in der Gegend von Kachowka zehn weitere solcher Drohnen gefunden worden. Diese Fakten seien von besonderer Bedeutung, wenn man bedenke, »dass die ukrainische Seite eine Anfrage an den Hersteller der Bayraktar-Drohne gerichtet hat, in der es um die maximale Nutzlast der Bayraktar-Akinci-Drohne (Flugreichweite bis zu 300 Kilometer) und die Möglichkeit ging, sie mit einem Aerosolerzeugungssystem mit einem Fassungsvermögen von über 20 Litern auszustatten«.

Selbstverständlich gab es dazu keine Antwort aus Kiew oder Washington – außer der Behauptung, Moskau wolle lediglich eine eigene Aktion mit biologischen Waffen unter falscher Flagge vorbereiten. Obwohl die Genfer Konferenz damit endete, dass erstmals ein Expertengremium zur Vertrauensbildung eingerichtet wurde, steht fest: Auch auf diesem Gebiet der Rüstung gibt es kaum noch Gesprächsfäden zwischen dem Westen und Russland.