Krieg auf der Autobahn

Marius Bulling/onw-images/Ostalb Network /dpa

Der Unfall mutet harmlos an, hätte aber in einer Katastrophe enden können. Mehrere mit Raketen und tonnenweise Sprengstoff beladene Lastwagen der US-Armee sind auf der Autobahn 6 bei Kirchberg an der Jagst in Baden-Württemberg ineinander gekracht. Wie die Polizei am Freitag erklärte, waren am Donnerstag nachmittag zwei Sattelzüge aus dem Konvoi von fünf Lkw bei einem Spurwechsel kollidiert. Dabei sei das Führerhaus eines Lastwagens abgerissen worden und in Brand geraten. Der Fahrer und Beifahrer seien schwer verletzt worden. (dpa/jW)