»Ein Wendepunkt antifaschistischer Geschichte«

Gemeinfrei Gedenktafel für Teilnehmer des Schutzbundwiderstandes in Wien-Floridsdorf

Für unsere Leser außerhalb Österreichs, was ist die Komintern?

Wir sind die Kommunistische Gewerkschaftsinitiative International, eine gewerkschaftliche und internationalistische Organisation, die Basisarbeit macht. Wir sind mit einem Mandat in der Arbeiterkammer Wien vertreten, das ist eine neben der Gewerkschaft bestehende, gesetzlich verankerte Organisation aller Beschäftigten.

Sie beteiligen sich an einem Bündnis zum Gedenken an den 12. Februar 1934. Was passierte an diesem Datum?

An dem Tag haben sich österreichische Arbeiter gegen die Faschisierung bewaffnet zur Wehr gesetzt. Schon seit den 20er Jahren gab es eine zunehmende Faschisierung, bis dann 1933 das Parlament ausgeschaltet wurde. Die kommunistischen Organisationen und der Schutzbund wurden verboten. Letzterer war eine internationale Besonderheit, denn er war eine bewaffnete Vorfeldorganisation der reformistischen Sozialdemokratie mit 80.000 Mitgliedern.

Inwieweit hatten die Ereignisse dieses Tages auch über Österreich hinaus Bedeutung?

Der 12. Februar 1934, an dem sich erstmals Einheiten des Schutzbundes zur Wehr gesetzt hatten, markiert einen Eckpunkt einer antifaschistischen Geschichte auf internationaler Ebene, weil es erstmals ein bewaffneter Aufstand gegen den bestehenden Faschismus war. Es gab bereits Faschismus an der Macht in Italien, Ungarn und Deutschland, und in Österreich hat sich der Austrofaschismus etabliert. Der Aufstand war ein Wendepunkt, denn er zeigte, dass man Widerstand leisten kann, obwohl er schnell niedergeschlagen wurde, da die Sozialdemokratie ihn nicht organisiert durchgeführt hat. International war es aber ein wichtiges Signal, weil viele der Februarkämpfer dann nach Spanien gingen, um zu kämpfen, oder in Österreich weiter in der Illegalität aktiv waren.

Es geht Ihnen aber nicht nur um die geschichtliche Erinnerung?

Das Gedenken ist nicht nur historische Reminiszenz, sondern es ist auch ein aktuell wichtiges Datum. Nicht nur aufgrund der austrofaschistischen Kontinuitäten in der konservativen ÖVP, die über Jahrzehnte ein Porträt des austrofaschistischen Diktators Engelbert Dollfuß in ihren Parlamentsbüros hängen hatte.

1934 kämpften vorrangig Sozialdemokraten, wie Sie sagen. Was ist die Bedeutung für die kommunistische Bewegung?

Der 12. Februar war ein Markstein in der kommunistischen Bewegung, denn er erleichterte es, mit der Sozialfaschismustheorie aufzuräumen. Er ebnete den Weg zu Einheits- und Volksfront. Es wurde klar, dass die kämpferischen Teile der Sozialdemokratie Bündnispartner sind. Auf dem 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale 1935 hat sich Georgi Dimitroff direkt auf den 12. Februar bezogen, weil es in Österreich neben den Kommunisten die kämpferischen Sozialdemokraten waren, die aktiv wurden und daher eine Dämonisierung der gesamten Sozialdemokratie kein sinnvoller Weg ist. Dieser Einheitsfrontgedanke ist etwas, was das aktuelle Bündnis wieder versucht zu erreichen.

Was sind die Forderungen und Ziele des Bündnisses?

Wir fordern die Anerkennung des 12. Februar als Feiertag, um den antifaschistischen Kampf zu würdigen. Dem haben sich einige prominente Befürworter angeschlossen.

Wie wird an dieses Datum in ­Österreich bisher erinnert?

Es wird als ein Bürgerkrieg zwischen zwei Seiten dargestellt. Es wird gesagt, da gab es den roten Schutzbund und die grün-schwarzen paramilitärischen Heimwehren. Das war es aber nicht, denn die Heimwehren waren Teil der austrofaschistischen Staatsmacht, und der Schutzbund war eine antifaschistische Organisation, die sich gegen die Faschisierung und Illegalisierung der Arbeiterbewegung gewehrt hat. Es wird gesagt, dass es da halt einen kleinen Bürgerkrieg gab, der bald vorbei war. Der Austrofaschismus von der ÖVP wird als »Ständestaat« verniedlicht. Die Bezeichnung ist eine Kampffrage.

Welche Aktivitäten hat das Bündnis organisiert?

Unser Bündnis gibt es seit einem Jahr. 2022 organisierten wir erstmals eine Demonstration. Die Aktivitäten sollen in Zukunft bundesweit erweitert werden. Bei der Demonstration werden jedes Jahr andere Kampfschauplätze besucht und abgegangen. Aber das Gedenken ist nicht statisch, und daher ist eine Losung: Gedenken heißt kämpfen!