EU macht dicht

Alexandros Avramidis/REUTERS Gnadenlos: Griechische Polizei an der Grenze zur Türkei (Evros, 21.1.2023)

Die Festung Europa wird ein weiteres Mal verstärkt. Das beschloss in der Nacht zum Freitag der Europäische Rat während eines außerordentlichen Gipfeltreffens in Brüssel. Die Abschlusserklärung fordert »die Kommission auf, unverzüglich umfangreiche EU-Mittel zu mobilisieren, um die Mitgliedstaaten beim Ausbau der Grenzschutzkapazitäten und -infrastrukturen, der Überwachungsmittel, einschließlich Luftüberwachung, sowie der Ausrüstung zu unterstützen«. Auch sollen »Rückführungen« abgelehnter Asylsuchender beschleunigt werden, etwa durch die gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen zu Abschiebungen. Um die Herkunftsländer zur Rücknahme ihrer Staatsbürger zu zwingen, will man zu Mitteln wie Entzug von Visa oder Kürzung von Entwicklungshilfe greifen.

Während Millionen Menschen in Syrien und der Türkei nach der Erdbebenkatastrophe existentiell bedroht sind und die Sanktionsregime Washington und EU ihnen kaum einen anderen Ausweg als Flucht lassen, forderte der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer neue, EU-finanzierte Zäune an den EU-Außengrenzen und allein zwei Milliarden Euro für den Ausbau der Grenzbefestigung. Nun soll es in Bulgarien und dem benachbarten Rumänien entsprechende »Pilotprojekte« geben, um beschleunigte Rückführungen zu ermöglichen, und laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen »ein integriertes Paket an mobiler und stationärer Infrastruktur, von Autos über Kameras und Wachtürme bis hin zu elektronischer Überwachung«. Dabei können die Mitgliedstaaten diese Mittel auch für den Bau von Zäunen verwenden. Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich derweil zufrieden, dass das Wort »Zaun« im Beschlusstext nicht vorkomme.

Dass Scholz in Brüssel von »pragmatischen, guten Lösungen« sprach, muss wie Hohn in den Ohren jener klingen, die im Gebiet der EU Schutz vor Katastrophen suchen, die westliche Industrienationen durch Regime-Change-Kriege, Rüstungsexporte und Umweltverschmutzung maßgeblich mitverursacht haben. 828 Millionen Menschen müssen nach einer Schätzung des Welternährungsprogramms WFP jeden Tag hungrig zu Bett gehen. Noch nie waren Lebensmittel so teuer wie im vergangenen Jahr. Die Organisation spricht darum von »der schwersten Hungerkrise der modernen Geschichte«.

Die rapide Ausbreitung von Hunger ist – abgesehen von der Coronapandemie und der Spekulation mit Nahrungsmitteln – maßgeblich auf Sanktionen zurückzuführen. Wobei mangelnde und stark verteuerte Düngemittel im nächsten Jahr die Lage weiter verschärfen werden. Von 312 auf 772 US-Dollar ist der Preis für Phosphatdünger seit 2020 gestiegen – aufgrund der verhinderten Ausfuhr aus Russland und Belarus und weil viele Hersteller in Europa die Produktion nach erheblich gestiegenen Gaspreisen eingestellt haben.

Im vergangenen Jahr beantragte knapp eine Million Menschen Asyl in der EU – die rund vier Millionen Geflüchteten aus der Ukraine nicht mitgerechnet, die in der gesamten EU vorläufig Schutz erhalten. 60 Prozent der aus anderen Ländern in die Gebiete der EU Geflüchteten wird laut EU-Kommission kein Schutzstatus zugesprochen. Sie können in Zukunft auch aus anderen EU-Ländern als dem, in denen ihr Asylantrag abgelehnt wurde, direkt abgeschoben werden.