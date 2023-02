Die vielleicht wichtigste Waffe

Kareem Elgazzar/IMAGO/USA TODAY Network Voller Körpereinsatz: Isiah Pacheco von den Kansas City Chiefs

Die Rollen im Angriff der Kansas City Chiefs sind klar verteilt. Da wäre Patrick Mahomes, Quarterback und unumstrittener Superstar des Teams, das am Sonntag gegen die Philadelphia Eagles zum dritten Mal innerhalb der letzten vier Jahre im Super Bowl spielen wird. Am liebsten wirft Mahomes seine präzisen Pässe zu Tight End Travis Kelce, dem zweiten Star in der Offensive der Chiefs.

Finanzielle Gründe

Bis vor kurzem verfügte Kansas City mit Wide Receiver Tyreek Hill zusätzlich noch über einen der schnellsten Spieler in der NFL. Doch seit Beginn dieser Saison fängt der die Bälle bei den Miami Dolphins. Vorwiegend aus finanziellen Gründen: Die Chiefs wollten Hills Gehaltsforderungen nicht erfüllen.

Hills Nummer zehn trägt nun Running Back Isiah Pacheco. Der ist zwar (noch) kein Superstar, avancierte im Schatten von Mahomes und Kelce aber mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil der Chiefs-Offensive. Die Analyseseite Football Outsiders bezeichnete Pacheco zuletzt gar als deren »vielleicht wichtigste Waffe« im Super-Bowl-Duell gegen die Eagles.

Die Entwicklung des 23jährigen Kraftpakets – bei einer Körpergröße von nur 178 Zentimetern wiegt Pacheco fast 100 Kilogramm – war durchaus überraschend. Im vergangenen Draft musste Pacheco bis zum Ende der siebten, also bis zur letzten Runde warten, ehe sich mit den Chiefs ein Team dafür entschied, ihn in den Kader zu holen.

Doch Pacheco arbeitete sich hoch und war bald Ballträger Nummer eins. Insgesamt erlief er in der regulären Saison 830 Yards und kam auf fünf Touchdowns. Damit war Pacheco der erfolgreichste Running Back der Chiefs. Aber nicht nur das: Noch nie in der langen Geschichte der NFL hat ein Spieler aus der siebten Runde des Draft in seiner Debütsaison mehr Yards zustande gebracht als der Mann aus Vineland im US-Bundesstaat New Jersey.

»Er ist körperlich so begabt. Er ist für die Verteidigung schwer zu stoppen, weil er auch kraftvoll läuft«, beschrieb Mahomes den Stil seines Running Backs recht treffend. Denn mit dem Ball in der Hand stürzt sich Pacheco stets mit einer gewissen »Scheiß-drauf-Attitüde« in das Getümmel. Ob er oder der Gegner dabei Schaden nimmt, scheint ihm dabei eher wurscht zu sein.

Trost im Sport

»Ich freue mich einfach so sehr für ihn und seine Familie«, sagte Greg Schiano, Pachecos Trainer an der Rutgers-Universität, der New York Post. »Er hat sich das alles erarbeitet. Er musste viel durchmachen, hatte eine harte Jugend. Viel Liebe, aber auch viel Traumatisches.«

Schiano spielt damit auf zwei furchtbare Vorfälle in Pachecos Vergangenheit an. Innerhalb von nicht einmal zwei Jahren wurden zwei seiner Geschwister ermordet. Im Januar 2016 wurde Pachecos älterer Bruder Travoise im Alter von 29 Jahren erstochen. Seine Schwester Celeste fand man im September 2017 erschossen in ihrer Wohnung.

Es sind Ereignisse, die mit dem Begriff Schicksalsschläge wohl nicht drastisch genug beschrieben sind. Wie kann ein Mensch so etwas verkraften? Pacheco fand nach eigener Aussage Trost und Halt in seinem Sport. »Die Möglichkeit, Football zu spielen, hilft, mir nicht allzu viele Gedanken über die Tragödien zu machen«, sagte er 2019 im Interview mit NJ.com. »Ich spiele Football für meine Geschwister«, fügte er hinzu.

Nun hat es Pacheco tatsächlich in den Super Bowl geschafft. Und wenn einer es verdient hat, auf der größtmöglichen Bühne im American Football zu stehen, dann er. Laut Excoach Schiano hat Pacheco sein gesamtes Potential aber noch nicht ausgeschöpft. »Die Zukunft verheißt viel Gutes für ihn. Ich kann es gar nicht abwarten, seine weitere Entwicklung zu sehen.«