Tanzen für die Freiheit

Josefiel Rivera/imago/ZUMA Press Auch in Manila ist der Zeigefinger zum Protest gegen das Patriarchat ausgestreckt (16.2.2019)

Seit zehn Jahren tanzen Frauen auf der Welt am 14. Februar gegen geschlechtsspezifische Gewalt an. Unter dem Motto »One Billion Rising« (zu deutsch etwa: Eine Milliarde erhebt sich) ist es laut eigenen Angaben der Initiatorinnen »die größte Massenaktion zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen in der Geschichte der Menschheit«. Darin einbezogen sind auch transgeschlechtliche Personen und jene mit fließenden Identitäten, die geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt sind. Die Kampagne wurde 2012 erstmals von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler (die sich heute nur noch »V« nennt und 1998 die »Vagina-Monologe« veröffentlichte) initiiert, als Zahlen der UNO die erschütternde Tatsache ans Licht brachten, dass weltweit eine von drei Frauen einmal in ihrem Leben vergewaltigt oder geschlagen wird – bei einer Weltbevölkerung von acht Milliarden Menschen sind entsprechend mindestens eine Milliarde Frauen und Mädchen davon betroffen. Der Aktionstag findet mittlerweile in mehr als 200 Ländern statt.

Warum Tanz? Auf einem Plakat der Kampagne heißt es dazu: »Ich tanze, um die Schreie zu stoppen, tanze, um die Regeln zu brechen, tanze, um den Schmerz zu stoppen.« Auch das vor zehn Jahren von der US-Organisation V-Day zum Aktionstag veröffentlichte Video nimmt dies auf. Frauen werden in verschiedenen Notlagen – sei es Beschneidung, Ausbeutung am Arbeitsplatz, Vergewaltigung oder Verstümmelung durch Säure – gezeigt, bis der Boden bebt und die Betroffenen den Zeigefinger in die Luft strecken und zu tanzen beginnen. Und es gibt eine Choreographie mit dem Namen »Break the Chain« (Brecht die Ketten), die wahlweise via Youtube oder bei Tanzkursen im Vorfeld des Aktionstages erlernt werden kann.

In diesem Jahr wird am 14. Februar zum »Rise for Freedom« aufgerufen. Konkret geht es um die »Freiheit vom Patriarchat und all seinen Nachkommen … Kapitalismus, Straflosigkeit, Armut, Unterdrückung, Spaltung, Ausbeutung, Scham, Kontrolle, Individualismus, Gier, Gewalt«. Dem wollen die Organisatorinnen eine »neue Kultur« entgegensetzen. Hoffnungsvoll heißt es, dass es das Jahr ist, »in dem wir weiterhin neue Wege des Seins, des Sehens, des Lebens, der Liebe und der Verbindung entwickeln und erschaffen werden«. Die Aufrufe zu den vergangenen Aktionstagen forderten unter anderem »One Billion Rising for Justice« (2014), »Rising in Solidarity« (2017) oder »Rise, resist and unite« (etwa: Steh auf, leiste Widerstand und verbünde dich, 2018).

Dass der globale Aufstand gegen das Patriarchat nicht laut genug sein kann, beweisen erneut jüngste Zahlen der Vereinten Nationen. Nach Angaben von UN Women vom November wurden 2021 weltweit etwa 45.000 Frauen und Mädchen von ihren Intimpartnern oder anderen Familienmitgliedern (einschließlich Vätern, Müttern, Onkeln und Brüdern) getötet. Das sind im Durchschnitt jede Stunde mehr als fünf Femizide an Frauen oder Mädchen. Dabei seien gegenwärtige und frühere Intimpartner bei weitem die häufigsten Täter. Sie sind für durchschnittlich 65 Prozent aller Femizide verantwortlich. Problematisch ist dabei nicht allein die erschreckende Zahl der Frauen und Mädchen, die aufgrund ihres Geschlechts getötet werden, sondern vor allem, dass die Häufigkeit von Femiziden »im Laufe der Zeit relativ konstant geblieben« ist. UN Women konstatiert, dies sei ein Zeichen dafür, »dass es der Welt nicht gelingt, Todesfälle zu verhindern, die durch frühzeitiges Eingreifen, eine geschlechtergerechte Polizeiarbeit und Justiz sowie den Zugang zu Unterstützung und Schutz für die Überlebenden verhindert werden könnten«.

Und auch das Internetportal »onebillionrising.de«, das ­Femizide bzw. von Medien nach wie vor als »Beziehungsdramen« gerahmte frauenfeindliche Verbrechen in Deutschland registriert, zählt allein in diesem Jahr bereits 17 Frauen und ein dreijähriges Mädchen, die »durch die Gewalt ihres Partners, Exmannes, Bekannten, Verwandten, Lebensgefährten, Bruders, Sohnes, Vaters, Nachbarn, etc. starben«.