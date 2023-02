Gelbe und blaue Tonne

IMAGO/Cover-Images Auffallend kleine Ohren: Charles III.

Charles III., noch ungekrönt, zeigt sich in aller Herrlichkeit ab 4. April auf einer neuen Briefmarke der Royal Mail. Der Untertan darf sich am streng gezogenen Scheitel des Monarchen sowie an der überproportional großen Nase, Resultat eines viel zu kleinen Genpools, erquicken. Die berühmten Ohren sieht man im Profil nicht abstehen, auch von keiner Krone heben sich die Hörorgane stumpfwinklig ab. Aller würdigen Ernsthaftigkeit gemäß: Erste Klasse schickt man ausschließlich Briefe und Kleinpakete, die das Dekor eines Sachsen-Coburg-Gotha-Schädels vertragen können.

Die symbolische Strahlkraft einer Briefmarke schätzen Sammlerfreunde so wie die Aura einer Tarotkarte. Irreführungen im Bereich der Farbenlehre und Heraldik irritieren Philatelisten weltweit. Unglücklich, dass der Monarch falsch eingefärbt wurde. Denn Charles gibt sich seit der Thronbesteigung wenig königsblau, dafür sehr bürgerlich grün. Seine Themen: Aufforstung und Baudämmstoffe, Solaranlagen und Windräder, Standesdünkel und Antikommunismus, Erbengemeinschaft und recycelte Baumwolle. Am Mittwoch traf er deswegen den ukrainischen Nachhaltigkeitsexperten Wolodimir Selenskij, der im Vereinigten Königreich um weiteres abwrackprämiertes Militärgerät zur Steigerung der organischen Düngerproduktion auf den Feldern der Ukraine warb. Charles, immer um das Wohl der Erde bang, äußerte sich gerührt: »Wir haben uns alle solche Sorgen um Sie gemacht und denken schon so lange an Ihr Land, ich kann es gar nicht sagen.«

In Angelegenheiten der Mülltrennung weiser und schmallippiger als der Sohn, gab sich die Mutter, die am 8. September 2022 im Beisein all ihrer Corgis verstarb. Subtil erinnerte Elizabeth II. noch im Februar desselben Jahres an die Erfolge der britischen Armee im Krimkrieg 1856 mit einem blau-gelben Blumenstrauß. Pflanzen wie Papier sind bekanntlich vergleichsweise leicht kompostierbar. Charles III. hingegen scheint sich vorgenommen zu haben, die britische Monarchie schnellstmöglich auf den Müllhaufen der Geschichte zu befördern. In gelbe und blaue Tonne gleichzeitig.