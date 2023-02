Fischer im Trüben

Thomas Aurin Zur Lage des Dramas: Alles Klamauk oder Arbeitslager

Welche Tasten muss man anschlagen, um das sonst traditionell eher kritische Feuilleton der Hauptstadtpresse zu verzücken? Constanza Macras demonstriert es. Ihr neuer Abend »Drama« an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin ist ein buntes Potpourri. Die Zutaten: eine Tanztruppe mit hübschen Kostümen. Knappe Höschen, glitzernde Oberteile, wirbelnde Körperteile. Eine Menge buntes Licht, das sich über den verspiegelten Boden ergießt. Dazu Bühnenaufbauten, auf denen sich gut herumturnen lässt. Es wirkt wie eine Revue im nicht so weit entfernten Friedrichstadtpalast.

Schöne neue Welt

Ein paar Ingredienzen signalisieren dem Publikum, dass man auf die feinen Unterschiede letztlich doch bedacht bleibt. Die Differenz zwischen Friedrichstadtpalast und Volksbühne: Erst wird das Theater veralbert – »Macbeth«, »Hamlet«, »Antigone«, alles Klamauk. Wie auch das Seifenoperfernsehen. Dann breitet man aus, wie furchtbar es ist, im Theater zu arbeiten. Quatschbude oder Arbeitslager? Was für ein Drama oder doch nur der ganz normale Irrsinn in spätkapitalistischen Gesellschaften. Die richtige Feuilletonwürze gibt ein postkoloniales Schmankerl inklusive Seitenhieb auf den Starregisseur Milo Rau. Dessen Projekt »Antigone im Amazonas« wird als nur wenig kultursensibel gegeißelt. Wenn einem keine bessere Kritik einfällt …

Jede Taste wird an diesem Abend, der entgegen der eigenen Wahrnehmung doch nur etwas über zwei Stunden geht, kurz angeschlagen, doch eine Melodie ergibt das nicht. Aber es reicht, um die anspruchsarme Kritik und das ästhetisch und intellektuell nicht weniger verwahrloste Hipster-­Publikum zu begeistern. Das Schlimme an der ästhetischen Armut des Spätkapitalismus ist, dass sich immer noch welche finden, die das als Aufbruch in eine neue Zeit bejubeln. Die Leichtgläubigen unter den Skeptischen kann man mit fortschrittlichen Neuetikettierungen hinters Licht führen: Als ob der Mist weniger stinkt, wenn er nun »feministisch« oder »queer« genannt wird. Schöne neue Welt.

»Drama« ist ein schwacher Abend, der kein Ärgernis wäre, würde er sich nicht so bruchlos in die an der Volksbühne ausgebrochene neue Seichtigkeit einfügen. Florentina Holzingers »Ophelia’s Got Talent« ist wie jene alternative Pornographie, die den Schmuddelkram nun auch für kleinbürgerliche Instagram-Opfer aufbereitet. Vergleichbar dem Abstecher in den Darkroom des Berghain oder Kit Kat Club ist Holzingers spektakuläre Show eine »Erweiterung der Sehgewohnheiten«, die in einer Epoche, in der das pornographische Bild die Dominante ist, immerhin konkurrenzfähig bleibt (und deswegen auch zum Theatertreffen eingeladen wurde). Nur entgegensetzen kann sie dem wenig, dafür fehlt es an Substanz.

Flucht in den Zirkus

Was der Intendant René Pollesch selbst auf die Bühne bringt, ähnelt immer mehr einem Pastiche oder offenem Selbstplagiat. Martin Wuttke, Milan Peschel und Franz Beil witzeln sich in »Und jetzt?« zwar gekonnt bis zum Schluss des Stücks, können aber nicht verbergen, dass der Abend erschreckend wenig zu sagen hat. Die Methode Pollesch, sie dreht leer, und es scheppert dabei unangenehm. Über »Hyäne Fischer – Das totale Musical« muss man kaum weiter sprechen, eine »Stumpfsinnshölle« (Süddeutsche Zeitung) an der Grenze zur Publikumsbeleidigung. So furchtbar, dass es weh tut. Soweit in der bisherigen Spielzeit die großen Produktionen des Hauses, die allesamt im trüben Sumpf der popkulturellen Beliebigkeit fischen.

Was ist mit der Volksbühne los? Sollte hier nicht – der Tradition, aber auch dem eigenen Anspruch zufolge – scharfe Gesellschaftskritik mit künstlerischem Weitblick zusammentreffen? Nachdem es offensichtlich niemanden am Haus mehr gibt, der kluges Theater zu großen Fragen der Gegenwart machen kann, flüchtet man sich in Revue, Zirkus und Musical – leider als bloßes Zugeständnis an eine geistlose Gegenwart. Man ist am Rosa-Luxemburg-Platz auf dem besten Wege, sich als Experimentalspielplatz des Friedrichstadtpalastes in Stellung zu bringen. Das schmeichelt jenem Teil des Publikums, der Berlin sowieso »awe­some«, »killing« oder »gorgeous« findet. Wer die Welt nur als ästhetisches Phänomen wahrnimmt, kann damit gut leben. Für alle anderen heißt es dann schlicht: Pech gehabt.