Megaprofite in Krisenzeiten

Benoit Tessier/REUTERS LVMH-Boss Bernard Arnault ist in diesem Jahr zum »reichsten Mann der Welt« aufgestiegen (Paris, 18.10.2022)

Der französische Petrogigant Total Energies hat seine obszönen Profite 2022 gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 28 Prozent gesteigert. Die Konzernleitung gab am Mittwoch einen Nettogewinn von 19,1 Milliarden Euro bekannt. Während an den Tankstellen des Landes der Preis für einen Liter Diesel die Zwei-Euro-Marke passierte und die Gaspreise sich für die Haushalte verdoppelten, darf Total-Chef Patrick Pouyanné für sich und seine Aktionäre »Superdividenden« verbuchen, wie die Hauptstadtmedien am Donnerstag feststellten. Sprecher der linken Opposition erinnerten die rechte Regierung an die Forderung der Gewerkschaften, die angeblich marode Rentenkasse mit einem Abzug von »nur zwei Prozent« der Konzerngewinne zu füllen, statt die Lebensarbeitszeit der Beschäftigten um zwei Jahre zu erhöhen.

Mit der Bekanntgabe ihrer Profitraten haben die französischen Großkonzerne, die im Leitindex CAC 40 gelistet sind, dem Kampf der Lohnabhängigen gegen die »Rentenreform« des Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Regierungchefin Élisabeth Borne zusätzliche Energie verschafft. Wie die Vorsitzenden der acht großen, im Protest vereinten Gewerkschaften und die Parlamentsopposition längst erkannten und ins Feld führten, sollen allein die Malocher für die Kosten der Covid-Pandemie und der Finanzierung der Kriegsbeteiligung in der Ukraine geradestehen. Wirtschaftsblätter konstatierten am Donnerstag, die Gewinne bei Total, der Großbank BNP Paribas oder des Luxusgüterriesen LVMH (Louis Vuitton – Moët Hennessy) erklärten sich aus »den Spannungen, die der Krieg in der Ukraine auf den Energiemärkten provozierte«.

Konzerne wie Total Energies hätten für ihre geradezu explodierenden Profitraten nicht einmal eine Strategie entwickeln müssen. Sie seien lediglich »Nutznießer einer für sie äußerst günstigen geopolitischen Lage«. Der Besitzer des Luxuskonzerns LVMH, Bernard Arnault, stieg in diesem Zusammenhang mit einem geschätzten persönlichen Vermögen von 214,2 Milliarden Euro zum »reichsten Mann der Welt« auf. Patrick Pouyanné, der etwas bescheidenere Helfer des großen Geldes, wirkte dagegen in einigen bereits von längerer Hand vorbereiteten Zeitungsinterviews fast verschämt. Dem rechtskonservativen Pariser Le Figaro gestand der Total-Generaldirektor, er hätte »lieber zehn Milliarden Euro weniger« kassiert und »alle Welt hätte ein bisschen vernünftiger (auf das Geschäftsergebnis, jW) reagiert«.

Die von ihm offenbar erwartete Reaktion wird sich mit Sicherheit am Sonnabend auf den Straßen des Landes manifestieren. Für den 11. Februar haben die Gewerkschaften erneut zum Protest gegen Macron und seine Freunde in den Geldhäusern und Führungsetagen der Konzerne aufgerufen. Die zornigen Franzosen, die während der vergangenen drei Großkampftage den Widerstand gegen das Reformdiktat des Präsidenten in die Öffentlichkeit trugen, werden sich kaum durch die bekannten Argumente der Bosse beeindrucken lassen: Total Energies habe nicht nur eingestrichen, sondern »weltweit auch 33 Milliarden an Steuern, darunter 200 Millionen Euro in den europäischen Solidaritätsfonds für Raffinerie und Elektrizität bezahlt«.

Ein seltsames Argument, wie der Sprecher der linken Oppositionsgruppe NUPES, François Ruffin, sich in der Pariser Tageszeitung Libération wunderte. Der Zusammenhang zwischen Konzerngewinnen und Rentenpolitik sei unter einem völlig anderen Gesichtspunkt zu betrachten: »Der Staat ist normalerweise dafür verantwortlich, das gesellschaftliche Gleichgewicht herzustellen; er muss den Schwachen helfen, indem er die Starken besteuert.« Politischen Profit schlägt aus dem ungeheuren Geschäft des Großkapitals vor allem die am äußersten rechten politischen Rand rasch wachsende Partei von Marine Le Pen. »Die Besteuerung der Superprofite«, ließ Le Pen am Donnerstag medienwirksam wissen, sei »längst eine wirtschaftliche Dringlichkeit, vor allem aber ein Notfall für die soziale Gerechtigkeit« geworden.

Die Warnung vor der »Gefahr von rechts«, die jüngst der Politologe Luc Rouban im Gespräch mit junge Welt formulierte, wollen die Gewerkschaften am Sonnabend auch in den Widerstand gegen Macrons »Reform« integrieren.