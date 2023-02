»Jetzt müssen die Länder ihre Gesetze anpassen«

Uwe Anspach/dpa Innenministerien auf Verfassungstreue zu überprüfen ist nicht Teil des Überwachungsauftrags (Mannheim, 3.12.2018)

Das neue Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern, kurz SOG, ist teilweise verfassungswidrig. Welche Teile werden vom Bundesverfassungsgericht angemahnt?

Im Grunde wurde die Regelung zur Vorfeldverlagerung für eine Vielzahl von Überwachungsmaßnahmen als verfassungswidrig bzw. nichtig eingestuft. Dies betrifft: längerfristige Observationen, den Einsatz verdeckter Ermittlerinnen und Ermittler sowie sogenannter Vertrauenspersonen, Abhörmaßnahmen, den Einsatz von Staatstrojanern zur Onlinedurchsuchung und im Zuge dessen die heimliche Wohnungsbetretung und -durchsuchung.

All diese Überwachungsmaßnahmen im Vorfeld einer konkreten Gefahr verletzten das Grundgesetz. Zudem sind intime Beziehungen von verdeckten Ermittlerinnen und Ermittlern zum Zwecke der Informationsgewinnung ausgeschlossen, ebenso die Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung und Kontrolle, soweit dies unter anderem die Vorsorge für die Verfolgung künftiger Straftaten betrifft, und die Rasterfahndung.

Können Sie den Begriff der Vorfeldverlagerung erläutern?

Das Gesetz enthält Befugnisse zur Gefahrenabwehr. Das heißt, all die genannten Überwachungsmaßnahmen – und weitere – werden angewandt, wenn noch keine Straftat begangen wurde, sondern wenn irgendwann in der Zukunft eventuell eine Straftat droht. Diese Grundrechtseingriffe unterliegen dem Gebot der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Das setzt voraus, dass die Eingriffsmaßnahmen der Abwehr einer Gefährdung dienen. Und die muss im Einzelfall unter anderem hinreichend konkret absehbar sein, und es müssen bestimmte, identifizierte Personen beteiligt sein. Grob gesagt bedarf es stichhaltiger Beweise einer konkretisierten, konkreten oder dringenden Gefahr; je schwerer der Grundrechtseingriff, desto höher die Eingriffsschwelle.

Das SOG in seiner jetzigen Form setzt für eine Vielzahl von Maßnahmen nur voraus, dass »Tatsachen die Annahme der Begehung« bestimmter Straftaten rechtfertigen bzw. eine konkretisierte Gefahr vorliegt. Befugnisse wurden also in das Vorfeld einer Gefahr vorverlagert, was verfassungswidrig ist. Und das nur aufgrund einer Erfahrungsprognose von Polizeibeamtinnen und -beamten. Überspitzt gesagt durften schwerwiegende Grundrechtseingriffe bei völlig straflosem Verhalten sogar bei Drittbetroffenen wie Kontaktpersonen des eventuellen Gefährders angewandt werden.

Geht Ihnen das Urteil weit genug?

Das Urteil ist ein Erfolg. Vor allem deshalb, weil damit klargestellt wurde, dass Überwachungsmaßnahmen nicht schon bei völlig vagen Verdachtslagen angewendet werden dürfen.

Ein Großteil der Vorschriften gilt erst einmal weiterhin, weil nicht die Befugnisse laut Gericht verfassungswidrig sind, sondern nur die rechtsstaatliche Ausgestaltung. Was sagen Sie dazu?

Sie gelten zwar weiterhin, aber nur nach den im Urteil festgesetzten Maßgaben und Einschränkungen. Und das sind eben genau diese Maßgaben, die die Regelung zur Vorfeldverlagerung, also die konkretisierte und konkrete Gefahr, betreffen.

Ist das Urteil beispielhaft für andere Bundesländer mit neuen Polizeigesetzen?

Das Urteil hat bereits jetzt Auswirkungen für andere Bundesländer, denn die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes haben Gesetzeskraft. Jetzt müssen die Länder ihre Gesetze mit vergleichbaren Regelungen anpassen.

Was sind die nächsten Schritte der Kritikerinnen und Kritiker des Gesetzes für Mecklenburg-Vorpommern nach dem jetzigen Urteil?

Wir werden genau verfolgen, ob die bis Ende des Jahres vorzunehmenden Änderungen verfassungskonform und im Sinne des Urteils festgeschrieben werden. Auch werden wir laufende Maßnahmen der Polizei verschärft daraufhin überprüfen, ob diese den neuen Maßgaben des Bundesverfassungsgerichtes entsprechen – und falls nicht, juristisch dagegen vorgehen.