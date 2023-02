60 Jahre Kampf

Tatan Syuflana/AP/dpa Gegen die Fremdherrschaft: Aktivisten in den Farben des unabhängigen Papua (Jakarta, 1.12.2022)

Mitglieder des bewaffneten Arms der Unabhängigkeitsbewegung von Papua haben am Dienstag ein Kleinflugzeug gestürmt, den neuseeländischen Piloten als Geisel genommen und die Maschine in Brand gesetzt. Die Passagiere, offenbar eine fünfköpfige Familie, wurden laut Meldungen freigelassen, weil es sich um Einheimische handelte. Das Flugzeug der Gesellschaft Susi Air hatte sich auf einem Inlandsflug befunden. Es war in Mimika an der Küste gestartet, das zur indonesischen Provinz Zentralpapua gehört, und in Nduga gelandet, einem Distrikt von Hochlandpapua. In dem besonders abgelegenen Gebiet schlug die Guerillaeinheit zu. Auch die neuseeländische Botschaft ist eingeschaltet, um die Freilassung des 37jährigen Philip Mehrtens zu erwirken. Indonesiens Polizei und Militär haben eine gemeinsame Rettungsmission gestartet. Der Aufenthaltsort des Entführten ist aber auch nach jüngsten Meldungen unklar.

Der Vorfall rückt ebenso wie die mutmaßliche Entführung von 15 Bauarbeitern durch die Nationale Befreiungsarmee von Westpapua (TPNPB) einen Konflikt ins Rampenlicht, von dem die Weltöffentlichkeit sonst eher selten Notiz nimmt. Die Arbeiter, die ein Gesundheitszentrum im Dorf Paro errichteten – demselben Gebiet, aus dem der Neuseeländer entführt wurde –, sind am Mittwoch von indonesischen Einsatzkräften wieder befreit worden. Am Dienstag hatte der TPNPB-Sprecher Sebby Sambom verkündet, Mehrtens sei am Leben, sagte aber, er werde als Geisel festgehalten, bis Verhandlungen mit der indonesischen Regierung stattfänden. Die TPNBP, der bewaffnete Arm der Bewegung Freies Papua (OPM) werde den Neuseeländer niemals freilassen, solange Indonesien Papua nicht anerkenne und vom indonesischen Kolonialismus befreie.

Bereits seit sechs Jahrzehnten kämpfen die Rebellen der OPM für einen eigenständigen Staat in dem Inselteil. Die indonesische Zentralmacht führt gegen die Bewegung einen unerbittlichen Krieg, Schätzungen gehen von bis zu 500.000 Toten aus. Ausländische Berichterstatter werden nur mit Sondergenehmigung in die größte Stadt der Region gelassen, Jayapura. Das vor 20 Jahren erfolgte Zugeständnis von Autonomierechten reicht den mehreren hundert indigenen Gemeinschaften in Papua und Westpapua nicht aus. Für sie sind die Regierung im fernen Jakarta und ihre lokalen Statthalter eine Besatzungsmacht. Ethnisch und kulturhistorisch sehen sich die Einwohner mehr den Menschen im benachbarten Papua-Neuguinea verbunden als dem Rest Indonesiens.

Tatsächlich kam Papua erst spät in den Herrschaftsbereich Jakartas. Als das frühere Niederländisch-Indien 1949 unter dem neuen Namen Indonesien seine Unabhängigkeit erlangte, blieb das separate Niederländisch-Neuguinea zunächst weiter unter Verwaltung Amsterdams. Zwischen den Kolonialherren und der indonesischen Regierung entspann sich ein über zehnjähriges Tauziehen um die Zugehörigkeit der Inselhälfte, etliche Konferenzen brachten keine Einigung. Und während in Papua selbst von einheimischen Kräften schon im Dezember 1961 eine Staatsgründung mit eigener Flagge, Staatswappen und Nationalhymne vorbereitet wurde, war es im Folgejahr beim Vertrag von New York am Ende der US-Einfluss, der die Niederländer zum Anschluss des Gebietes an Indonesien brachte. 1963 wiederum wurde die OPM gegründet und nahm den bewaffneten Kampf auf, 1971 erfolgte die Unabhängigkeitsproklamation in den befreiten Gebieten.

Während Jakarta diesen Schritt ob unter der Suharto-Diktatur oder im Anschluss in demokratischen Zeiten nie anerkannt hat, keimte dennoch die Erkenntnis, die Leine etwas lockerer zu lassen. 2002 erfolgte die Umbenennung des vormaligen Irian Jaya in Papua, im Jahr darauf die Zweiteilung in Papua und Westpapua. Erst im November wurden Papua und Westpapua in fünf Provinzen aufgespalten, wie es Mitte 2022 beschlossen worden war. Alle genießen Autonomierechte, was aus Sicht der OPM aber nur Symbolpolitik und Fassade ist.