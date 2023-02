Alle Tage Sabotage

Hintergrund: Lügenjäger

Seymour Hersh wurde 1937 in Chicago geboren. Er personifiziert die idealisierten »Werte« der USA – große Teile seiner Arbeit lassen sich als Nachweis verstehen, wie die Vereinigten Staaten in der Praxis von den Prinzipien abwichen, die sie öffentlich als ihre Leitwerte proklamierten. Symptomatisch dafür ist seine jahrzehntelange Feindschaft gegenüber dem notorischen Realpolitiker und Machtzyniker Henry Kissinger.

Seit den Zeiten des Vietnamkriegs gab es praktisch keinen großen Skandal in der US-Geschichte, den Hersh nicht entweder aufgedeckt oder an dessen Aufklärung er mitgewirkt hat: vom Massaker in Son My (My Lai) über die Verantwortung der CIA für den Putsch in Chile 1973 bis zu den Misshandlungen von Gefangenen im irakischen Gefängnis Abu Ghraib und der Frage, ob den syrischen Streitkräften zugeschriebene Giftgaseinsätze tatsächlich von diesen verübt worden seien. Die allermeisten Verleumdungsprozesse, die ihm von politischen Akteuren angehängt wurden, hat er letztlich gewonnen.

Seine beherrschende Arbeitsmethode sind Interviews mit Beteiligten, die er in aller Regel nicht mit Namen nennt. Das ist ihm oft als Verheimlichen von Quellen vorgeworfen worden, entspricht aber andererseits den Risiken, denen Whistleblower gerade in den USA ausgesetzt sind, wie die Beispiele von Chelsea Manning oder Edward Snowden zeigen. Die Argumentation seiner Kritiker ist dabei logisch zirkulär: Wo Hersh nachweist, dass rechtsstaatliche Regeln nicht eingehalten werden, werfen die Kritiker ihm vor, es an der in einer Demokratie notwendigen Offenheit mangeln zu lassen.

Hersh publizierte jahrzehntelang in den führenden liberalen Medien der USA, bevor er sich 2015 vom New Yorker als dem letzten Mainstreamblatt verabschiedete. Seine jüngste Enthüllung zu Nord Stream erschien auf seinem Blog. (rl)