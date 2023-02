Friedhold Ulonska/Jugend Rettet Das Rettungsschiff »Iuventa« (hinten) bei einem gemeinsamen Einsatz mit Jugend rettet e. V. und der »Sea Watch« im Mittelmeer (31.8.2016)

Im Mai 2022 startete im italienischen Trapani ein Prozess gegen Seenotretter. Sie und weitere Crewmitglieder der »Iuventa« befinden sich seitdem auf der Anklagebank. Was ist bisher im Verfahren geschehen?

Zum Auftakt war es mir wichtig, der Staatsanwaltschaft in die Augen gucken zu können, um zu verstehen, was das für Menschen sind, die so einen Prozess beginnen. Inhaltlich ist bei dem Termin nicht so viel herumgekommen. Aber in der Zwischenzeit hat die Staatsanwaltschaft nach Anfrage zugestimmt, dass unabhängige Prozessbeobachterinnen und -beobachter von internationalen Organisationen im Gerichtssaal sein dürfen. In Italien darf die Öffentlichkeit normalerweise der Vorverhandlung nicht beiwohnen.

Wir sind wahnsinnig dankbar dafür, dass wir viel Unterstützung erfahren, auch von größeren Organisationen. Andere Prozesse dieser Art, in denen Migranten angeklagt werden, bekommen sehr wenig oder gar keine Aufmerksamkeit. Und auch im Verfahren erhalten sie keine adäquate Übersetzung, keine gute Verteidigung, haben keinen Kontakt zur Außenwelt und verstehen teilweise gar nicht, was da passiert. Hunderte von ihnen sitzen bereits in Gefängnissen. Dabei wird deutlich, wie privilegiert wir als europäische Seenotretterinnen und -retter auch vor Gericht immer noch sind.

Ist der Prozess mittlerweile in der Hauptverhandlung angekommen?

Nein, wir sind noch immer in der Vorverhandlung. Wir haben eine fast 28.000seitige italienische Strafakte erhalten, deren Übersetzung uns bisher verweigert wird. Auf Nachfragen wurde uns eine 700seitige Zusammenfassung übersetzt. Nur ist das eine Interpretation der Ermittlungsbehörden und nichts, worauf wir unsere Verteidigung aufbauen können. So funktioniert kein faires Verfahren.

Als ich im Mai im Gerichtssaal war, hatten wir eine gerichtlich bestellte Person, die für uns die Verhandlung übersetzen sollte. Wäre ich darauf angewiesen gewesen und hätte meine Anwältinnen nicht gehabt, hätte ich nicht einmal verstanden, weshalb ich vor Gericht stehe. Für juristische Übersetzungen war diese Person nicht qualifiziert. Da ist mir klar geworden, wie sich so ein Verfahren für weniger privilegierte Menschen anfühlen muss: Du sitzt im Gerichtssaal und verstehst gar nichts. Ich komme an die Informationen, aber viele andere nicht. So etwas kann in einem Rechtssystem nicht Standard sein.

Liegt Ihr beschlagnahmtes Schiff, die »Iuventa«, noch immer im Hafen von Trapani?

Ja. Der Richter hat festgestellt, dass es nicht rechtens ist, das Schiff nach fünf Jahren an der Kette einfach zerfallen zu lassen. Hafenmeisterei und Küstenwache sind demnach verantwortlich dafür, das Schiff in dem Zustand zu erhalten, in dem es konfisziert wurde. Das ist mit vielen Reparaturen verbunden, falls es überhaupt noch möglich ist. Es ist in einem so schlechten Zustand, dass es Gefahr läuft, im Hafen zu sinken.

Was der Richter allerdings nicht erwähnt hat, ist die Tatsache, dass die Beschlagnahmung unrechtmäßig war. Sie wurde damals mit dem Verdacht auf illegalen Besitz von Schusswaffen gerechtfertigt, der sich nie bestätigt hat. Dieser Vorwand wurde gebraucht, damit die Staatsanwaltschaft überhaupt einer Beschlagnahmung zustimmt. Es ist übrigens auch vollkommen unnötig gewesen, das Schiff für das Verfahren an die Kette zu nehmen. Das eine hängt mit dem anderen nicht zusammen.

Zu Beginn des Verfahrens sagten Sie dieser Zeitung, dass der Prozess viel mehr ein politischer als ein juristischer sei. Wie denken Sie heute darüber?

Ich sehe das mehr denn je so. Mittlerweile hat sich nicht nur das italienische Innenministerium, sondern die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni selbst als Nebenklägerin zu unserem Prozess gemeldet. Vom Gericht wird gerade ausgewertet, ob das zugelassen wird. Die Regierung versteht sich also als Geschädigte, die nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch moralischen Schaden durch unsere Rettungsaktion davongetragen habe, und fordert Schadenersatz. Das ist eine Farce und hat mir bestätigt, dass es klare politische Interessen gibt. In italienischen Gerichtssälen soll an zivilen Seenotrettern ein Exempel statuiert werden.