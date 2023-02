Rasantes Derby

Frankfurt am Main. Eintracht Frankfurt hat als sechster Fußballbundesligist das Viertelfinale des Pokals erreicht. In einem rasanten Hessen-Derby setzte sich die Eintracht am Dienstag abend im Achtelfinale mit 4:2 (2:2) gegen Zweitligaspitzenreiter SV Darmstadt 98 durch. Vor 49.500 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena erzielten Randal Kolo Muani (6./90. Minute), Rafael Borré (44.) und Daichi Kamada (62.) die Tore für den Bundesligisten. Mathias Honsak (29./31.) traf für die Gäste. (dpa/jW)