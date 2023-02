Sud vom Kinn

Neue Visionen Filmverleih Zwei Köche im Schnee: Gabriel Carvin (Gérard Depardieu) und Tetsuichi Morita (Kyozo Nagatsuka)

Gérard Depardieu ist ja ein sehr internationaler Mensch. Franzose von Herzen, Russe, um der Reichensteuer zu entgehen, und einen Pass der Vereinten Arabischen Emirate hat er auch noch. Wofür auch immer. Jedenfalls ist er genau der richtige, um die Geschichte einer Männerfreundschaft über Kontinente hinweg zu erzählen.

Sie beginnt allerdings mit einer Rivalität. Starkoch Gabriel Carvin (Gérard Depardieu) hat bis in seine alten Tage nicht verwunden, dass er einst dem Japaner Tetsuichi Morita (Kyozo Nagatsuka) beim Kochwettbewerb unterlag. 1978 war das, da musste Carvin sich einer Nudelsuppe geschlagen geben. Heute, mit Michelin-Sternen behangen, macht sich der satte Restaurantchef noch einmal auf nach Tokio, um die Scharte von einst auszuwetzen. Oder um noch einmal zu kosten, was nicht nur der Wettbewerbsjury, sondern auch ihm dereinst die Zunge verdreht hat. Oder so ähnlich. Ganz genau weiß Carvin selbst nicht, was er am Ende der Welt finden will und wird. Vor allem weiß er nicht, wohin mit sich selbst. Seine Ehe ist hinüber, schlimmer noch, seine Frau (Sandrine Bonnaire) betrügt ihn mit einem Restaurantkritiker, sein kulinarisch unbegabter Sohn Jean (Bastien Bouillon) ist für Carvin eine einzige Enttäuschung, der jüngere Sohn Nino (Rod Paradot) interessiert sich erst gar nicht fürs Kochen.

Der Tokio-Trip des Zynikers Carvin ist Flucht und Selbstfindungsreise. Wo andere den Jakobsweg gehen und von Kreuz zu Kreuz pilgern, tingelt er im Kimono durch Japan auf der Suche nach der fünften Geschmacksdimension, dem sogenannten Umami. Es ist auch eine Suche nach der verlorenen Zeit. Sie führt zu Züchtern, die ihre Tiere mit Rockmusik beschallen, um den Geschmack des Schinkens zu verbessern, und zu heißen Quellen, in denen der Koch badet, um seine Sinne zu schärfen. Lustmensch Depardieu, dem die Rolle auf den fülligen Leib geschrieben ist, läuft zur Hochform auf, wenn er Weingläser schwenkt oder Suppe schlürft. Dass ihm dabei der Sud vom Kinn tropft oder der dicke Wanst in mehreren Szenen ausgestellt wird, macht den Film zu einem sinnlicheren Erlebnis als die vielen Aufnahmen von großen, weißen Tellern mit fein arrangierten Winzigkeiten, die auch zu sehen sind.

Für den Zuschauer kommen bei der sinnlichen Sinnsuche Weisheiten wie »Das Leben ist zu salzig« herum oder die eine oder andere drollige Begebenheit. Etwa, wenn Carvin sich im japanischen Kapselhotel in die Schlafbox zwängen muss oder unter Fremden in der Sauna hockt, wo ihm ein Badegast sein Leben erzählt, ohne dass der Franzose eine Silbe davon versteht.

Am Ende bringt Regisseur Slony Sow es so immerhin fertig, aus der bewährten Roadmovierezeptur eine ansehnliche Wohlfühlkomödie zu köcheln. Leider kommt sie ein bisschen zu spät ins Kino. Um Weihnachten hätte die Geschichte um Werte wie Familie, Vertrauen und Zusammenhalt sich besser gemacht. Servierempfehlung: gemeinsam mit den Eltern anschauen. Oder mit den erwachsenen Kindern.