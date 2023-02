»Darsteller allerersten Formats«

imago images/Rolf Poss »Früher war sogar die Zukunft besser« – Karl Valentin

Vor 75 Jahren, am 9. Februar 1948, starb Valentin Ludwig Fey mit 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Der Nachwelt ist dieser Mann als der Humorist Karl Valentin in Erinnerung geblieben. Die Lungenentzündung hatte sich Valentin zugezogen, weil er die bitterkalte Nacht in der Garderobe eines Kleinkunsttheaters verbringen musste – man hatte ihn dort versehentlich eingesperrt. Ein irgendwie stimmiger Tod, der diesen von Kriegs- und Hungerjahren ausgezehrten Unterhaltungskünstler ereilte. Noch in den 20er und 30er Jahren hatte sich Valentin zwischen Unterhaltung und Hochkultur eine eigenwillige Bühnenexistenz geschaffen und damit ganz Deutschland begeistert. Nach dem Krieg hatte er an diesen Erfolg nicht mehr anknüpfen können, er starb nahezu vergessen von der Öffentlichkeit.

In etwa 400 komödiantischen Szenen oder Sketchen war der Volkssänger, Komiker, Autor, Schauspieler und Filmproduzent gemeinsam mit Liesl Karlstadt, bürgerlich: Elisabeth Wellano, aufgetreten. Seit 1911 entwickelten die beiden gemeinsam ihre szenischen Auftritte, bespielten die Brettl-Bühnen der Münchner Wirtshäuser und Singspielhallen. Sie erfanden Figuren und Couplets – leichte Sachen, die gleichwohl die Mechanismen des Unterhaltungsbetriebs ausstellen.

In seinem Kunstliedvortrag »In einem kühlen Grunde« mimt Valentin den zerstreuten Sänger, dem der Text entfallen ist und sinniert statt dessen über den zoologischen Garten in Hamburg. In »Das Lied vom Sonntag« setzt Valentin zu einer Ode an das Wochenende an, doch unterbricht der »entsetzliche Sauhund« Bobsi mit seinem Gebelle immer wieder den Vortrag. Für die Literaturwissenschaftlerin Jill Thielsen ist die Aufnahme »Karl Valentin singt und lacht selbst dazu« ein Beleg für den »Autonomisierungsgestus« Valentins. Hier nimmt er sich ein nach eigener Einschätzung »ganz mieses Couplet« vor, ringt sich zu jeder Strophe ein gezwungenes Lachen ab und spricht dem Publikum damit Aufgabe und Bedeutung ab. Wohl auch aufgrund solcher Kunstgriffe nannte Bertolt Brecht – eng mit Valentin befreundet – ihn einen »Darsteller allerersten Formats«.

Die Szenen entwickelten Valentin und Karlstadt aus der gemeinsamen Improvisation heraus. Die Rollen waren klar verteilt. Valentin spielte stets sich selbst, den auf Überzeugungen insistierenden Neurotiker: »Solange die Semmelnknödeln aus mehreren Semmeln gemacht werden, sagt man unerbitterlich ›Semmelnknödeln‹.« Karlstadt indes musste sich von Rolle zu Rolle wandeln, vom jungen Firmling zum Nervenarzt zur einfältig Verliebten.

Mit ihren Bühnenauftritten, Kurzfilmen und Rundfunkaufnahmen waren Valentin und Karlstadt überaus erfolgreich. Anders stand es um das Theater, das Valentin in der Münchner Leopoldstraße gegründet hatte. Zwei Monate existierte es, dann wurde es von der Feuerpolizei geschlossen, weil Valentin darauf beharrt hatte, auf der Bühne eine Zigarette anzuzünden. Auch das Valentinsche »Panoptikum« gab es nur acht Wochen. Das Wachsfigurenkabinett mutete mit seinen versammelten Kuriositäten dem Publikum mehr zu, als es aushalten wollte. Valentin und auch Karlstadt, die das Unternehmen finanziell unterstützte, trieb der Misserfolg beinahe in den Ruin.

Dennoch gab es die Firma Valentin-Karlstadt 25 Jahre. Eine Bühnenbeziehung, die freilich auch hinter der Bühne Bestand hatte. Sieht man Valentin auf Fotos, die ihn in den Drehpausen zeigen, sieht man einen bitterernsten Menschen. Es ist mehr als das Klischee des traurigen Clowns. Von Ängsten geplagt, konnte Valentin bald nicht mehr ohne seine Partnerin auf die Bühne. Beruflich, aber auch persönlich verlangte er Karlstadt einiges ab, er drängte sie in die Rolle der Geliebten. Ihre überbordende Art, die berufliche Belastung und die zehrende Fürsorge für Valentin brachten Karlstadt an den Rand ihrer Kräfte – und mehr als das. 1935 sprang sie in die Isar. Sie überlebte den Suizidversuch. Es folgte ein langer Klinikaufenthalt, später eine Kur in den österreichischen Bergen. Hier traf sie 1941 auf eine Gebirgsjägereinheit und schloss sich ihr als »Gefreiter Gustav« an. Zwei Jahre lang versorgte sie die störrischen Mulis und unterhielt nebenbei die Truppe.

Karlstadt überlebte Krieg und Hungerjahre. Valentin nicht. Beigesetzt wurde er am Aschermittwoch des Jahres 1948. Erst Anfang der 60er Jahre wurde der anarchische Humorist wiederentdeckt.