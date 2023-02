Mord auf dem Bau, im Lager, in der Fabrik

imago images/NurPhoto »Basta morti sul lavoro« (Schluss mit den Toten bei der Arbeit) – Proteste in Rieti, Italien, Mai 2021

In den ersten 39 Tagen des Jahres gab es in Italien bereits 102 Tote bei Arbeitsunfällen, 77 Menschen starben am Arbeitsplatz und 25 auf dem Weg zur Arbeit. Eine erwartbare, trotzdem schockierende Jahresauftaktbilanz, die das Netzwerk »Rete Iside Onus« (RIO) der Gewerkschaft Unione Sindacale di Base (USB) am Mittwoch zog. In der Nacht zuvor war noch ein Toter hinzugekommen, ein 33jähriger Arbeiter, der bei einer Explosion auf einer Baustelle am Third Pass in Voltaggio in der Provinz Alessandria ums Leben kam.

In dem Bericht des RIO sind Ursachen für die hohen Zahlen benannt: »Unternehmen in unserem Land machen Gewinne auf Kosten von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz«. Tödliche Arbeitsunfälle gehören für die Gewerkschaft als Tötungsdelikte ins Strafgesetzbuch: Fiele das unter »Mord am Arbeitsplatz«, würde sich manch Ausbeuter zweimal überlegen, »an einer Maschine herumzuhantieren, um die Produktivität zu steigern«.

Das RIO kämpft seit seiner Gründung 2008 für die Rechte von Arbeitern und Migranten, die oft in prekären Situationen leben müssen. Im Herbst stellte das Netzwerk in einem längeren Bericht klar, dass es sich bei den Toten am Arbeitsplatz nicht um tragische Unfälle handelt, die mit etwas mehr Vorsicht vermieden werden könnten. Die Toten seien vielmehr »Ergebnis des herrschenden kapitalistischen Systems, das vollständig auf Profit und Ausbeutung ausgerichtet ist«, in dem Sicherheit am Arbeitsplatz nur ein »unnötiger Kostenfaktor« ist, der den Gewinn schmälert.

Dieses System bringt auch Schüler im Berufspraktikum ums Leben, wie am 17. September 2022 den 18jährigen Giuliano De Seta. Am Technikum ITIS Leonardo da Vinci in Portogruaro in Venetien wurde der Schüler durch eine herabfallende, zwei Tonnen schwere Platte erschlagen. Immer wieder erleiden Arbeiter in Fabriken und Lagern Quetschungen durch herabfallendes Material oder geraten in Maschinen, die über unzureichende Sicherheitsvorrichtungen verfügen. Andere wiederkehrende Todesursachen sind Stürze aus gefährlichen Höhen, das Umkippen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen oder das pausenlose Durcharbeiten in der Hitze der Sommermonate.

Etwa 650.000 Arbeitsunfälle werden pro Jahr in Italien registriert. Die Dunkelziffer liegt höher. Oft trifft es illegale Einwanderer, die prekär beschäftigt sind, meist auf dem Bau. Große Konzerne vergeben Fertigungen mit hohem Unfallrisiko an kleine Subunternehmen, auch, um Sicherheitskontrollen am Arbeitsplatz zu umgehen.

Die jüngste offizielle Jahresbilanz ist die von 2020: 1.538 Arbeiterinnen und Arbeiter starben am Arbeitsplatz, ein Plus von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Kontrollbilanz ist erschreckend: 7.486 Unternehmen wurden landesweit 2020 kontrolliert. Bei 86 Prozent der kontrollierten Fälle wurden Verstöße gegen Arbeitsschutz oder Arbeitsrecht (»Schwarzarbeit«) festgestellt. Die widerrechtlichen Arbeitsverhältnisse werden als ein Grund für die hohe Zahl von Todesfällen gesehen. Aber die nationale Behörde, die regelkonforme Arbeit durchsetzen soll, wird eher verkleinert. 2020 gab es in Italien noch 246 Arbeitsinspektorinnen und -inspektoren, 21 weniger als im Jahr zuvor.