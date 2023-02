»Merdan ist mit doppelter Isolation konfrontiert«

Michele Danze/dpa »Terrorknast«: Die berüchtigte Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim (21.10.2011)

Seit März 2022 wird gegen den jungen Kurden Merdan K. ein Strafprozess nach Paragraph 129 b geführt. An diesem Freitag soll das Urteil fallen. Was genau wirft die Anklage ihm vor?

Merdan soll sich als Mitglied der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, betätigt haben. Von April 2019 bis zu seiner Festnahme im September 2021 soll er Kader der Jugendorganisation »Tevgera Ciwanen Soresger« gewesen sein, wobei die TCS als Teilorganisation der PKK dargestellt wird. Merdan soll organisatorische, finanzielle und Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Sein konkretes Verhalten ist absolut sozial adäquat: Engagement in einer Jugendorganisation. Das einzig Strafbare daran soll die Mitgliedschaft in der PKK sein.

Seit der Bundesgerichtshof 2010 entschieden hatte, dass sie eine terroristische Vereinigung sei, und das Bundesjustizministerium eine Verfolgungsermächtigung erteilt hatte, wird die PKK in der BRD als sogenannte terroristische Vereinigung im Ausland nach den Paragraphen 129 a und 129 b Strafgesetzbuch verfolgt – eine politische Entscheidung. Gefechte zwischen Guerilla und Militär in Kurdistan werden als Bezugstaten herangezogen und Aktivisten wie Merdan als Terroristen angeklagt. Der Kontext des Kurdistan-Konflikts wird zwar von den Gerichten gesehen, die Kämpfe werden aber trotzdem nicht als Kriegshandlungen oder legitimer Widerstand anerkannt.

Merdan K. sitzt in der JVA Stuttgart-Stammheim in Haft. Wie geht es ihm dort?

Wer Menschen als Terroristen verurteilen will, muss das Bild von Terroristen zeichnen. Darum ist Merdan mit doppelter Isolation konfrontiert: als Gefangener in Untersuchungshaft sowie wegen des Terrorismusvorwurfs mit einem Sonderhaftregime. Immerhin ist er in Deutschland aufgewachsen und spricht Deutsch, so dass er sich verständigen und deutschsprachige Medien verfolgen kann. Wer ihm schreiben will, schickt die Briefe am besten an unser Büro. Wir leiten sie gerne weiter.

Merdan hat während seiner Haftzeit mit einem befristeten Hungerstreik gegen das Verbot kurdischer Fernsehsender in der JVA protestiert. Die waren nach der Beschwerde eines rechten türkischen Gefangenen abgeschaltet worden. In anderen Haftanstalten dürfen die Gefangenen die kurdischsprachige Tageszeitung Yeni Özgür Politika nicht bekommen, weil das angeblich die Sicherheit gefährden würde. Antikurdischer Rassismus ist auch im Gefängnis ein Thema.

Welche Strafe droht dem jungen Mann?

Obwohl er zur fraglichen Zeit zwischen 19 und 22 Jahre alt war, will ihn die Staatsanwaltschaft nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen lassen und fordert eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Folgt das Oberlandesgericht Stuttgart der Anklage, müsste Merdan noch ein Jahr und zehn Monate in Strafhaft bleiben. Nach 129 b Verurteilte werden in der Regel nicht nach zwei Dritteln der Haftzeit entlassen, sondern sitzen die Strafe bis zum letzten Tag ab. Und nach der Haft drohen ihm polizeiliche Auflagen, wie Aufenthalts- oder Meldepflichten. Als deutschem Staatsbürger kann ihm wenigstens nicht der Aufenthaltsstatus entzogen werden, was bei nichtdeutschen Staatsbürgern Standard ist.

Merdan K. sagt klar, dass er Opfer der türkisch-deutschen Beziehungen geworden ist, wie so viele andere politisch aktive Kurden in Europa auch. Warum macht sich die BRD zum Handlanger des AKP-Regimes?

»Handlanger« klingt so, als würde die BRD dem Regime in einer untergeordneten Rolle zuarbeiten. Ich sehe es andersherum. Ohne die Unterstützung der Bundesregierung würde es das AKP/MHP-Regime schon lange nicht mehr geben. Es sichert den wirtschaftlichen, politischen und militärischen Zugang zum Mittleren Osten. Es sind Interessen, die einen Frieden in Kurdistan und eine Demokratisierung der Türkei verhindern. Die kurdische Bewegung steht diesen Interessen im Weg, indem sie Alternativen aufzeigt. Darum wird sie bekämpft, auch in Deutschland.