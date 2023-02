Dem Schicksal überlassen

REUTERS/Suhaib Salem Auch in der türkischen Stadt Gaziantep hat das Erdbeben ein Bild der Verwüstung hinterlassen (7.2.2023)

Die Zahl der von Behördenseite gemeldeten Todesopfer der Erdbeben vom Montag in der Türkei und in Syrien ist am Mittwoch auf 11.000 gestiegen. Und noch immer sind Tausende unter den Trümmern ihrer eingestürzten Häuser verschüttet, so dass auch wegen der Temperaturen um den Gefrierpunkt von einer wesentlich höheren Opferzahl auszugehen ist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO nannte am Mittwoch die Zahl von bis zu 20.000 Toten in beiden Ländern.

Gerade in der mit am stärksten zerstörten Provinz Hatay an der Grenze zu Syrien ist bislang kaum staatliche Hilfe angekommen. »Dieser Ort scheint seinem Schicksal überlassen zu sein. Es gibt hier keinen Staat und keine Regierung«, berichtete der Kovorsitzende der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP), Mithat Sancar, aus der Provinzhauptstadt Antakya in einem am späten Dienstag abend geteilten Video. »Die Menschen sind auf der Straße, und es gibt weder Schutz noch Heizung. Es gibt kein Wasser, keine Zelte, kein Brot und kein Essen«. Auch in einigen anderen Regionen waren nach Angaben der kurdischen Nachrichtenagentur Medyanews bis Mittwoch noch keine Rettungsteams eingetroffen. Dies gilt insbesondere für Orte mit kurdischer Bevölkerungsmehrheit.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, der erst zwei Tage nach den Beben die im Epizentrum gelegene, stark zerstörte Stadt Kahramanmaras besuchte, sprach von anfänglichen Problemen. Er behauptete aber, die Situation sei seit dem zweiten Tag unter Kontrolle, und appellierte an die Geduld der Bürger. Der Vorsitzende der kemalistischen Oppositionspartei CHP, Kemal ­Kilicdaroglu beschuldigte indessen den Präsidenten, dieser habe es in seiner zwanzigjährigen Regierungszeit versäumt, das Land auf ein solches von Geophysikern vorhergesagtes Beben vorzubereiten. Zudem habe Erdogan eine für die Vorsorge gedachte Erdbebensteuer zweckentfremdet. »Wenn jemand hauptverantwortlich für diesen Verlauf ist, dann Erdogan«, so der Oppositionsführer in einem am Mittwoch auf Twitter geteilten Video. Die Mehrheit der rund 6.000 am Montag in der Türkei eingestürzten Gebäude war nach Angaben der kurdischen Nachrichtenagentur ANF von der Wohnungsbaubehörde TOKI errichtet worden. Gerade in den hauptsächlich von Kurden bewohnten Städten waren nach der Zerstörung der Innenstadtviertel durch Beschuss der türkischen Armee 2015 und 2016 große Siedlungen mit diesen aufgrund minderwertiger Bausubstanz für Erdbeben extrem anfälligen Wohnblöcke hochgezogen worden.

Die HDP, sozialistische Parteien, Nichtregierungsorganisationen und von der Opposition gestellte Stadtverwaltungen haben begonnen, Hilfsgüter zu sammeln. Doch bereits am Dienstag wurden Lastwagen mit Spenden einer HDP-Stadtverwaltung in der Provinz Agri beschlagnahmt. Zuvor hatte Umweltminister Murat Kurum angeordnet, dass ausschließlich die staatliche Katastrophenschutzbehörde AFAD die Sammlung und Verteilung von Sach- und Geldhilfen übernehmen dürfe. Diese ursprünglich mit dem Technischen Hilfswerk vergleichbare Organisation ist in den letzten Jahren unter Kon­trolle islamistischer Kräfte gekommen, ihre kasernenähnlichen Lager für syrische Flüchtlinge dienten als Rekrutierungsstätten dschihadistischer Kampfgruppen. Von Oppositionspolitikern wurde daher die Sorge geäußert, dass die Monopolisierung der Hilfen bei der AFAD von der Regierung dazu verwendet werde, die Unterstützung mit Blick auf die Wahlen im Mai zu kanalisieren und vor allem eigenen Anhängern zugute kommen zu lassen.

Über die zehn vom Erdbeben betroffenen Provinzen wurde am Dienstag für drei Monate der Ausnahmezustand verhängt. Er soll demnach bis zu den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen gelten. Es handelt sich um Regionen mit hohen kurdischen, alevitischen oder arabisch-alawitischen Bevölkerungsanteilen, unter denen die Oppositionsparteien CHP und HDP starke Unterstützung erfahren. Daher bestehe der naheliegende Verdacht, so ANF, dass die Regierung Sonderbefugnisse für Polizei und Militär sowie Repressionsmöglichkeiten primär dazu nutzen will, Teile der Wählerschaft auszuschalten.