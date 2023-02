Ungeplanter Wählerkontakt

IMAGO/Stefan Zeitz Blick hinter die Grinsegesichter: Auspuff stabilisiert Wahlplakat (Berlin, 23.1.2023)

Der Wahlkampf vor der gerichtlich angeordneten Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses, die am Sonntag stattfindet, hat zumindest gezeigt, dass diese Wahl von keiner der im Parlament vertretenen Parteien wirklich gewollt war: In vielen Stadtteilen blieb die Plakatierung bis zuletzt auffällig spärlich, und selbst im Bezirk Mitte dominiert in manchen Hauptverkehrsstraßen die Wahlwerbung von Kleinparteien. Wahlkampfveranstaltungen und selbst Infostände wurden in sehr überschaubarer Zahl angeboten. Das mag zum Teil finanzielle Gründe haben, zeigt aber nebenbei in exemplarischer Weise, wie schwer sich die großen Parteien damit tun, in den Wahlkampfmodus und auf »Bürgerkontakt« umzuschalten, wenn sie mit einer »überraschenden«, nicht ein oder zwei Jahre lang vorbereiteten Neuwahl konfrontiert werden.

Zumindest auf der Ebene der Bezirke – auch die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) werden neu gewählt – wird recht offen gezeigt, dass man die 2021 begonnene Wahlperiode, die durch die Wiederholungswahl nicht beendet wird, gerne auf den eroberten Stühlen abgesessen hätte: Im 300.000-Einwohner-Bezirk Lichtenberg etwa, wo offenbar SPD, Grüne und CDU auf eine Mehrheit in der BVV spekulieren, hat die Linkspartei, die bislang den Bezirksbürgermeister stellt, bereits signalisiert, dass aus ihrer Sicht das 2021 gewählte Bezirksamt unabhängig vom Ergebnis der Wahlwiederholung weiterhin demokratisch legitimiert sei. Falls es nicht zurücktritt, müsste es also mit einer Zweidrittelmehrheit abgewählt werden. Vergleichbare Konflikte zeichnen sich in anderen Bezirken ab.

Auf der Landesebene waren die Trends in den Umfragen lange nicht eindeutig. Union, SPD und Grüne lagen etwa gleichauf bei 20 Prozent. Zuletzt allerdings setzte sich – befördert durch die kampagnenartige Berichterstattung einiger Medien über angebliche Krawalle migrantischer Jugendlicher in der Silvesternacht – die CDU ab. Jüngste Wählerbefragungen prognostizieren ihr 25 bis 26 Prozent, während SPD und Grüne jeweils bei oder unter 20 Prozent stagnieren. Da viele der Inhalte, für die die CDU steht, in der Stadt nicht mehrheitsfähig sind, dokumentiert ihr kleiner Höhenflug nicht zuletzt die verbreitete Unzufriedenheit mit der Arbeit des »rot-grün-roten« Senats, der insbesondere das existentielle Problem der fehlenden Wohnungen und der explodierenden Mieten nicht ansatzweise bearbeitet hat.

Fällt das Ergebnis wie prognostiziert aus, dann sind mehrere Regierungskombinationen möglich. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat am Dienstag abend im RBB erklärt, sich eine Koalition mit den Grünen angesichts der unterschiedlichen verkehrspolitischen Ansätze »nicht vorstellen« zu können. Das klang indes schon deutlich weniger entschlossen als am Sonntag, als eine Wortmeldung Wegners zunächst so ausgelegt werden konnte, als schlösse er eine Regierungsbildung mit den Grünen grundsätzlich aus. Strategisch wäre das aus Sicht der Union ein seltsamer Schritt, da sie sich dadurch auf die SPD als Koalitionspartner (bei Bedarf ergänzt durch die FDP, die ein solches Modell auch postwendend zum Wahlziel erklärte) festlegen würde. Der Grund für Wegners ostentative Distanzierung von den Grünen liegt auf der Hand: Er hofft, damit noch ein paar Wähler, die in dem Wahn leben, die Grünen seien eine linke Partei und so etwas wie der Hauptgegner, bei der AfD abzuholen.

Wenn das Ergebnis nicht ganz eindeutig ausfällt, darf Wegner auch als Wahlsieger nicht sicher damit rechnen, ins Rote Rathaus einzuziehen. Falls die Grünen nicht mitspielen, müsste jenes Lager in der Berliner SPD, das bereit ist, als Juniorpartner der CDU in eine Regierung einzutreten, den dann anstehenden innerparteilichen Machtkampf gewinnen. Das ist eigentlich nur dann vorstellbar, wenn die SPD drittstärkste Kraft wird und keinerlei Option hat, selbst wieder die Regierende Bürgermeisterin zu stellen und folglich nur zur Entscheidung stünde, ob sie unter dem Kommando der Union oder der Grünen mitregiert. Falls sie zweitstärkste Kraft wird und das rechnerisch möglich ist, dürfte die Partei erneut versuchen, eine Koalition mit den Grünen und der Linkspartei zu bilden – auch wenn Franziska Giffey viel lieber mit der FDP regieren würde.